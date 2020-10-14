Что было до Большого взрыва и существовали ли до него другие Вселенные?

14.10.2020, 8:44, Разное

– До Большого взрыва существовала более ранняя Вселенная, которую сегодня можно наблюдать. Большой Взрыв не был началом, — эти слова произнес английский физик и математик сэр Роджер Пенроуз во время вручения Нобелевской премии по физике в 2020 году.

The Telegraph также приводит слова выдающегося ученого: «Что-то существовало до Большого взрыва и это что-то продолжит свое существование в будущем».

Нобелевский лауреат считает, что наш Большой взрыв начался с того, что являлось далеким будущим более ранней эпохи. Причина, по которой он так думает, заключается в таинственной физике черных дыр – еще в 1964 году, спустя девять лет после смерти Эйнштейна, сэр Роджер предположил, что черные дыры являются неизбежным следствием Общей теории относительности (ОТО). Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в теорию относительности со времен Эйнштейна и доказательства Большого взрыва.

По мнению Пенроуза, Вселенная будет продолжать расширяться до тех пор, пока вся ее материя в конечном итоге не распадется, после чего на ее месте возникнет новая.

Что такое «точки Хокинга»?

Пенроуз обнаружил шесть «теплых» точек в небе, называемых «точками Хокинга» (hawking points), диаметр которых примерно в восемь раз больше диаметра Луны. Свое название они получили в честь британского физика-теоретика Стивена Хокинга, который утверждал, что черные дыры «пропускают» излучение и в конечном итоге полностью испаряются. Время, которое требуется черной дыре, чтобы полностью испариться, огромно, возможно, больше, чем возраст нашей нынешней Вселенной, поэтому их нельзя обнаружить. Однако Пенроуз считает, что «мертвые» черные дыры из предыдущих вселенных или «эонов» теперь наблюдаемы. Если он прав, это доказывает правильность теорий Хокинга.

– У нас есть Вселенная, которая все расширяется и расширяется. Вся масса в ней распадается и в этой моей сумасшедшей теории это отдаленное будущее становится Большим взрывом другого Эона. Черные дыры в этой другой вселенной могли исчезнуть из-за испарения Хокинга и создать точки в небе, которые я называю точками Хокинга. Мы их видим. Эти точки примерно в восемь раз превышают диаметр Луны и представляют собой слегка прогретые области. На сегодняшний день у нас есть весомые доказательства существования по крайней мере шести из них, – считает нобелевский лауареат по физике 2020 года, сэр Роджер Пенроуз.

Ранее в этом году в журнале Monthly Issues of the Royal Astronomical Society вышла работа сэра Пенроуза, посвященная точкам Хокинга. В статье представлены данные наблюдений многочисленных ранее ненаблюдаемых аномальных круглых пятен в космическом микроволном фоновом излучении (реликтовом излучении), со значительно повышенной температурой.

Реликтовое излучение – это, по сути, электромагнитное излучение, оставшееся от самой ранней космологической эпохи, которая пронизывает всю вселенную. Считается, что реликтовое излучение сформировалось примерно через 380 000 лет после Большого Взрыва и содержит тонкие указания на то, как формировались первые звезды и галактики.

Точки Хокинга – это, по сути, погибшие черные дыры, которые существовали до Большого взрыва (породившего нашу Вселенную) и которые пережили свои собственные Вселенные. Однако теперь они находятся на исходе своей жизни и испускают излучение, испаряясь в ничто. Нобелевский лауреат отмечает, что «наш Большой взрыв начался с чего-то, что было отдаленным будущим предыдущего Эона (Вселенной), и в ней были бы такие же черные дыры, как в нашей Вселенной, проходящие через испарение Хокинга. Именно они произвели бы эти точки в небе, которые я называю точками Хокинга.»

Спорная теория

Как отмечает The Telegraph, эта идея спорна, хотя многие ученые считают, что Вселенная существует в непрерывном цикле расширения, происходящем до «Большого сжатия», за которым следует новый Большой взрыв. Пенроуз также отметил, что в прошлом черные дыры считались теоретически существующими объектами.

В 1988 году Роджер Пенроуз разделил премию Вольфа по физике с профессором Стивеном Хокингом за совместную работу над черными дырами.

Сэр Роджер разделил Нобелевскую премию по физике с профессорами Рейнхардом Герцелем из Института внеземной физики Макса Планка и Андреа Гез из Калифорнийского университета, которые доказали, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А (Sagittarius A).

Напомним, что черные дыры являются самыми таинственными объектами во Вселенной, не считая, конечно, темной энергии и темной материи. В 2017 году Нобелевскую премию по физике вручили ученым коллабораций LIGO и VIRGO за открытие гравитационных волн – ряби пространства-времени, вызванной столкновением двух сверхмассивных черных дыр. Это открытие положило начало новой эре исследований гравитации.