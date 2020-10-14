Российский фотограф победил в международном конкурсе снимков дикой природы

14.10.2020, 8:40, Новости дня

Музей естественной истории в Лондоне по итогам ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year наградил главным призом российского фотографа Сергея Горшкова за снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.

«Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда». Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе», – приводит РИА «Новости» сообщение нацпарка.

Отмечается, что герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тыс. работ.

Фотография Горшкова под названием «Объятие» показывает момент, в который редчайший амурский тигр обнимает вековую пихту. РФ впервые стала победителем в номинации этого конкурса.

Представители музея естественной истории подчеркнули, что фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, «вселяет надежду».

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Публикация от Нацпарк "Земля леопарда" (@amurleo_land) 13 Окт 2020 в 5:46 PDT

Амурский тигр – самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Международную красную книгу. На осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей.

Ранее в ООН признали образцовым опыт РФ по сохранению амурских тигров.