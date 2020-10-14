Нефть подешевела на опасениях за спрос

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14.10.2020, 8:40, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на опасениях, что новая волна коронавируса в мире помешает восстановлению спроса.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,19%, составив 42,37 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на WTI опустилась на 0,2% – до 40,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы опасаются, что активный рост случаев коронавируса в Европе и США может снова сильно снизить спрос на топливо, а новые карантинные ограничения будут препятствовать экономическому восстановлению.



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