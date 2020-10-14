Мнение: Коронавирус ускорил прогресс

14.10.2020, 8:40, Разное

На днях стало известно, что РФ вошла в Топ-5 стран, население которых в текущем году активнее всего отказывается от наличных в пользу банковских карт. За второй квартал доля безналичных платежей у нас возросла почти на 70%. Дело, разумеется, в эпидемии коронавируса, подтолкнувшей многих людей максимально отказаться от использования купюр и монет, которые могут быть переносчиками инфекции.

Тем самым коллекция ковид-скептиков пополнилась еще одним аргументом об использовании эпидемии для постановки людей и, в частности, их финансовой жизни под полный и жесткий контроль государства.

Мы живем в столь интересные времена, когда конспирология из откровенно маргинального занятия превратилась едва ли не в мейнстрим. Но наверное, ни одно событие последних лет не вызывало к жизни такое количество теорий заговора, как переживаемая планетой прямо сейчас пандемия COVID-19.

Дело, разумеется, в вводимых властями разных стран ограничениях, которые вызывают у людей то грустные вздохи из-за очередного неудобства, то усмешку от происходящего абсурда, то возмущение нарушением их гражданских прав.

В парижском бистро одновременно с чашкой кофе вам подадут журнал, в который вы должны будете внести свои контактные данные и время посещения заведения. В Польше для граждан пожилого возраста организовано специальное время для посещения магазинов – с 10 до 12 часов. В Германии для баров и ресторанов введен «комендантский час» – они должны закрываться не позже 23.00. В Москве блокируются социальные и транспортные карты лиц, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, и, по сведениям СМИ, готовится продажа театральных билетов по паспортам (чтобы отсечь людей старше 65 лет).

А есть ведь еще маски, которые превратились для некоторых в объект ненависти, сосредоточения зла и символ наступающих темных времен.

Обсуждая феномен ковид-диссидентства, стоит начать с того, что соображения скептиков действительно содержат в себе здравое зерно.

Ради борьбы с коронавирусом планета платит очень серьезную цену. А последние годы и десятилетия как-то отучили людей ожидать альтруизма от государства. Поэтому, когда стали приноситься в жертву национальные экономики, у многих возникли сомнения, что это делается исключительно ради общественного здоровья и безопасности. Это и заставило ковид-диссидентов изучать изнанку идущих процессов в надежде найти в них истинные причины событий.

И таковые, разумеется, были найдены – от относительно невинных версий («власти Москвы ввели жесткие правила ношения масок, чтобы отбить расходы на купленный завод по их производству») до откровенно апокалиптических («они ставят своей целью массовое уничтожение населения и построение тоталитарной системы для оставшегося»).

Попытка задаться вопросом – а кто эти «они»? – неизбежно приводит к выводам о глобальном характере заговора, в который вовлечены практически все страны мира за редчайшими исключениями (вроде Белоруссии и Швеции), подтверждающими правило.

Тут, собственно, и начинаются расхождения с ковид-скептиками у большинства людей, потому что мировое правительство рептилоидов, «построившее» и Штаты, и Европу, и Китай, и Россию – это для них перебор по чисто эстетическим соображениям.

Ковид-конспирология очень интересна тем, что она вскрывает главную проблему большинства подобных теорий. Люди наблюдают – и совершенно правы в своем диагнозе – некие системные процессы. А вот затем, пытаясь объяснить их, допускают ошибку, предполагая стоящую за этими процессами разумную силу. Они забывают про самый мощный фактор, двигающий события нашего мира – логику исторического процесса.

Там, где ковид-диссиденты видят злую волю Путина (или Собянина), Меркель, Си или Трампа, большинство наблюдает продолжение уже давно привычных процессов. Эпидемия коронавируса тут проходит по разряду «каждое лыко в строку», нежели как злонамеренно раздутый фейковый повод.

Мир стремительно меняется, причем во многих отношениях не в лучшую сторону. Достижения прошлого века – смягчение неравенства, социальная защищенность, государство всеобщего благосостояния, демократия, права и свободы человека – скукоживаются на глазах.

И действительно, в принимаемых почти по всей планете мерах легко увидеть, что они идут в русле ровно тех же процессов – что и вызывает алармизм ковид-скептиков. В результате они считают окружающих слепцами и дураками, не осознающими ужас происходящего. Вот только не понимают, что сами выглядят… луддитами.

Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это – к сожалению – объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла отдельных людей, находящихся у власти.

Состояние экономики, технологий и многих других сфер подталкивает планету именно к такому переустройству, которое по меркам XX века выглядит тоталитарной системой (в бархатных перчатках и с велодорожками). И факт, что очень похожие процессы переживают столь разные страны как Китай и Великобритания, США и Россия, Германия и Индия – только подтверждает это.

Например, новость, приведенная в начале текста, казалось бы, доказывает коварство Кремля, использующего эпидемию, чтобы усилить контроль за финансовыми потоками граждан. Вот только ничего принципиально нового в происходящем нет. Оказывается, еще в прошлом году среди специалистов отрасли получил хождение термин «русское чудо», поскольку по итогам 2010-2018 годов был зафиксирован астрономический – в 30 раз! – рост числа безналичных карточных транзакций в нашей стране. И что характерно, безо всякого коронавируса.

А потому что именно в эту сторону тянет все человечество, включая Россию, штука под названием «прогресс». Соответственно, пытаться противостоять этим грандиозным процессам, конечно, можно – безумству храбрых мы-таки поем песню. Вот только финал-то предрешен. И ладно еще бороться за наступление этого самого будущего… но упорно плыть против течения истории – затея сомнительной осмысленности. Как и луддизм.

Зато есть COVID-19, с которым все больше людей сталкиваются лично. И это знакомство отбивает у них всякое желание проникаться высокими идеями ковид-диссидентов и их неприятием масок.