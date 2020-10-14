Гигантский йети попал на камеру наблюдения за лесными животными

14.10.2020, 8:12, Разное

Странное крупное мохнатое существо недавно попало на камеру наблюдения за животными, установленную где-то в западной части провинции Альберта, Канада.

В этом районе было расставлено четыре таких камеры и их целью было отслеживание перемещения диких росомах. Биолог, которые работал над этим проектом, совсем не ожидал увидеть тут огромного бигфута.

Некоторые предполагают, что на видео заснят медведь, однако верхняя часть существа с видео куда больше похожа на голову и плечи гориллы, чем-то на голову и плечи медведя.

По размерам это существо около 3 метров в высоту и больше метра в ширину. Оно медленно движется за деревом, словно переминается с ноги на ногу.

Есть предположение, что бигфут находился тут в засаде, так как ранее эта же камера засняла в этом же месте двух оленей, которые быстро убежали прочь.