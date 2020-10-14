 

Гигантский йети попал на камеру наблюдения за лесными животными

14.10.2020, 8:12, Разное

Странное крупное мохнатое существо недавно попало на камеру наблюдения за животными, установленную где-то в западной части провинции Альберта, Канада.

В этом районе было расставлено четыре таких камеры и их целью было отслеживание перемещения диких росомах. Биолог, которые работал над этим проектом, совсем не ожидал увидеть тут огромного бигфута.

Некоторые предполагают, что на видео заснят медведь, однако верхняя часть существа с видео куда больше похожа на голову и плечи гориллы, чем-то на голову и плечи медведя.

По размерам это существо около 3 метров в высоту и больше метра в ширину. Оно медленно движется за деревом, словно переминается с ноги на ногу. 

Есть предположение, что бигфут находился тут в засаде, так как ранее эта же камера засняла в этом же месте двух оленей, которые быстро убежали прочь. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Эксперты назвали продукты, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей

24.08 / “Не теряет надежд”: Рита Дакота рассказала о необходимой процедуре для путешествия в Турцию

07.10 / Омский токсиколог опроверг ввод Навальному атропина в скорой

11.09 / Андрей Хржановский: «Наш народ верит во все, что указывается сверху»

06.10 / Лили-Роуз Депп, Ванесса Паради, Марион Котийяр и другие гости показа Chanel в Париже

08.04 / Мнение: Эгоцентрики

30.06 / «А вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров?»: Регина Тодоренко испытывает чувство вины из-за рабочих командировок

08.07 / Коллега дал прогноз об итогах романа Арзамасовой и Авербуха

09.07 / Мнение: Ажиотаж на Китайгороде

06.07 / В Твери закрасили граффити с портретом Солженицына на фасаде пятиэтажки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска