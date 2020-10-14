Роспотребнадзор рассказал о побочных эффектах вакцины «Спутник V»

14.10.2020, 7:50, Новости дня

Эпидемиологи не выявили серьезных побочных эффектов российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В РФ на первую отечественную вакцину отмечалась только местная реакция, никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано», – сказал РИА «Новости» Горелов.

Она уточнил, что при выявлении болезней или серьезных побочных эффектов у испытывающих вакцину от COVID-19 проводилось бы расследование, поскольку регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу.

Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях старше 60 лет.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.