 

Мнение: ЖЖ проникает в Ютуб

14.10.2020, 7:30, Разное

Валерий Соловей (не путать с Владимиром Соловьевым – тот закончил МИСиС, технарь-с, а Соловей – наш, из МГУ!) – известный народный политолог, любящий побаловать своих поклонников “инсайдами” о тайных планах власти, которые он непонятно каким образом берет чуть ли не прямо из рабочего бункера Путина. Я тут решил послушать, чем он делится с народом по поводу ковида и предстоящего загона всех по клеткам, включил его видеоролик – и с некоторым изумлением обнаружил, что он шпарит практически по моей недавней заметке из ЖЖ “Души меня нежно”, причем местами – почти дословно! И так почти всю и пересказал. Только я собрался мысленно возмутиться – “вот же гад, и без ссылки на автора!” – как он тут же… на меня и сослался. Известный, говорит, мыслитель и философ, автор бессмертного труда про эмпатию Алексей Рощин, мой добрый друг… (тут я прямо застеснялся, махнул рукой перед монитором – да чего уж, Валерий, мы и знакомы-то едва-едва, шапочно, можно сказать…)

Оказывается, он по дороге на эфир как раз мою заметку и читал. Сами послушайте – начиная с 3.40.

Так что нет – никакой он не гад, а наоборот – молодец!

Я шучу, конечно. Но забавно. Есть еще сила у печатного слова – оно может попасть в Ютуб!

Источник: Размышления вольного социолога



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