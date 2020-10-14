Мнение: Колесо генотьбы Атамбаева

14.10.2020, 7:25, Разное

6 октября – экс-президент Киргизии Атамбаев освобожден из СИЗО решением суда и переведен под домашний арест

7 октября – экс-президент Атамбаев готовится выступить перед своими сторонниками и рассказать о своих политических планах, но на встречу не приходит

10 октября – экс-президент Атамбаев вновь задержан правоохранительными органами.

12 октября – экс-президент Атамбаев призвал действующего президента Жээнбекова уйти в отставку

13 октября – экс-президент Атамбаев вновь помещен в СИЗО ГКНБ, а решение суда о его освобождении было признано незаконным, так как было принято под давлением и применением насилия по отношению к судье.

Момент, чтобы сбежать из Киргизии во время паралича власти был упущен.