 

Мнение: Колесо генотьбы Атамбаева

14.10.2020, 7:25, Разное

6 октября – экс-президент Киргизии Атамбаев освобожден из СИЗО решением суда и переведен под домашний арест
7 октября – экс-президент Атамбаев готовится выступить перед своими сторонниками и рассказать о своих политических планах, но на встречу не приходит
10 октября – экс-президент Атамбаев вновь задержан правоохранительными органами.
12 октября – экс-президент Атамбаев призвал действующего президента Жээнбекова уйти в отставку
13 октября – экс-президент Атамбаев вновь помещен в СИЗО ГКНБ, а решение суда о его освобождении было признано незаконным, так как было принято под давлением и применением насилия по отношению к судье.

Момент, чтобы сбежать из Киргизии во время паралича власти был упущен.

Источник: Colonel Cassad



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