Мнение: О дипломатической истерике Лаврова

14.10.2020, 7:20, Разное

Вполне возможно, просто сдали нервы. То ли у самого многолетнего министра иностранных дел России Сергея Лаврова: а что, министры – тоже люди. То ли у его патрона, который внезапно ощутил себя загнанным в угол. То ли вообще у крайне узкого круга ветеранов и сподвижников, определяющих российскую внешнюю политику…

Но факт остаётся фактом. Москва пошла ва-банк.

Новый курс на европейском треке был провозглашён Сергеем Лавровым по телевизору – на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай». Само это мероприятие проходило частично в заочном формате большой телеконференции.

Зачитывая заранее подготовленный текст по бумажке, Сергей Лавров пытался сохранить дипломатическую невозмутимость. Но голос и мимика выдавали многоопытного министра. Шутка ли – заканчивать вербально целый этап российской внешней политики, длившийся ещё со времён СССР.

России «пора перестать оглядываться на мнение и оценки Евросоюза», – объявил глава отечественного МИД. По его словам, нравоучительные сентенции от ЕС более неприемлемы. Как и то, что Брюссель высокомерно относится к Москве и «неподобающе себя ведёт». Не уважает-с…

«Посмотрите, как сейчас проходило заседание Совета ЕС по внешней политике, – привёл пример неуважения Сергей Лавров. – Какие нравоучительные сентенции звучали, какие заявления о том, что Россия не смогла воспользоваться возможностью, шансом объяснить, что случилось с Навальным». По мнению министра, такое поведение ЕС более неприемлемо.

«У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора… наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — заявил Сергей Лавров. По его словам, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с нынешней российской властью не складывается геополитическое партнерство.

«Так тому и быть, если они этого хотят», — подвёл итог глава российского МИД. И добавил, что в этой связи #Россия должна перестать рассматривать западных коллег, в том числе #Евросоюз, в качестве источника оценок своего поведения.

По сути, это означает конец иллюзий о равноправном партнёрстве с Европой и окончательный разрыв с ней. Российский орёл окончательно поворачивается на Восток.

Вот какие этапы этого разворота можно отметить. В 2007 году в Мюнхене Владимир Путин обозначил геополитические притязания вставшей с колен России. В 2008 году РФ подкрепила их делом в Грузии. Потом, из-за глобального кризиса всё немного затормозилось. А страна стала приводить в порядок свою армию. И вот в 2014 году грянул гром – Крым. Это резко испортило отношения с США, что некоторые назвали деамериканизацией российской элиты. Четыре года спустя, тоже в марте, из-за «дела Скрипалей» состоялся развод и с Великобританией, а Лондон перестал быть Лондонградом для российских «олигархов». И вот теперь – окончательный разрыв с ЕС, который для России, тем не менее, продолжает оставаться основным торговым партнёром.

Похоже, в Кремле все эти драки и склоки как раз и считают независимой внешней политикой. Ради которой раз за разом приходится жертвовать экономикой, теряющей динамику из-за санкций, потери инвестиций и прочих последствий геополитических амбиций. Взамен Россия получила бессмысленную и дорогостоящую военную кампанию в Сирии, необходимость содержать марионеточные правительства Абхазии и Южной Осетии, наполненную издержками мышеловку на Донбассе и прочие «чемоданы без ручки».

А ведь в нормальном мире внешняя политика работает на интересы экономики, никак не наоборот! Но у России – собственная гордость © Которая пока что привела к новой «холодной войне» с Западом, чреватой ещё бо́льшими экономическими издержками. Войне, которую проиграл в итоге намного более мощный Советский Союз, надорвавшийся в гонке вооружений и отставший в гражданских технологиях.

Что остаётся России дальше? «Окукливаться» в противостоянии со всем Западным миром, двигаясь путём Ирана и Северной Кореи? Так размер страны и характер населения такого не позволит. Смещаться всё дальше и дальше на Восток, чтобы в итоге отдаться Китаю? Так у Пекина свои планы, а Россия в качестве равноправного партнёра ему даром не сдалась, разве что как вассал – и то не факт.

Куда ж нам плыть? ©