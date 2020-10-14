«Потребуем список враждебных имен!»

14.10.2020, 6:25, Разное

90 лет назад в Москве прошел процесс по делу «Промпартии», которой, впрочем, никогда не было.

«Построятся в ряд боевые года,/ привстанет на миг председатель суда и голосом тысяч рабочих колонн/ потребует список враждебных имен!» — стихотворение Безыменского «Суд идет!» приветствует советского читателя с первой полосы газеты «Правда». «Сегодня перед пролетарским судом держат ответ контрреволюционные агенты французского империализма», — сообщает передовица издания. «Пролетариат СССР сумел обезвредить банду шпионов и вредителей. Он нанесет сокрушительный удар по зарвавшимся империалистам, готовящим поход против Советского Союза»…

И действительно, в столичном Доме Союзов раздается театральный звонок, и тысяча специально приглашенных зрителей рассаживается под помпезными люстрами Колонного зала, где когда-то проходила церемония прощания с Лениным. Конвой вводит подсудимых. Занимают свои места судьи, государственные обвинители и (не менее государственные) защитники.

Начинается судебный процесс по делу «Промпартии».

Великий перелом

В то время как государственная пропаганда распространяется о «растущем и крепнущем под грохот молотов, лязг подъемных кранов Советском Союзе», бытовая реальность форсированной индустриализации — это карточная система, сверхурочный изнурительный труд, бараки и землянки, скудный паек. Продовольствие вывозится из страны и нормируется для внутреннего потребления. Структурные патологии плановой экономики приводят к перманентному товарному дефициту.

Устаревшим промышленным оборудованием зачастую оперируют недостаточно квалифицированные рабочие, а руководящие решения принимаются исходя из классовой идеологии, а не реальных технических и экономических расчетов. Растет число аварий. Отчеты ОГПУ докладывают об усиливающемся недовольстве населения — при этом Сталин еще не обладает безраздельной полнотой политической власти, и в верхних партийных эшелонах теплится некое подобие конкуренции мнений.

В этих условиях советский вождь принимает решение сосредоточить внимание советских трудящихся и партийных кадров на инженерах — «спецах», старорежимной технической интеллигенции — ленинском наследстве, которое Сталин, подобно НЭПу, до сих пор вынужденно терпел.

ОГПУ проводит нужные аресты и под руководством Иосифа Виссарионовича начинает фабриковать сложносочиненные, переплетающиеся друг с другом дела о подпольных контрреволюционных организациях, которые в заговоре с мировой буржуазией занимаются экономическим саботажем и готовят почву для иностранной интервенции.

Данная тактика преследует четыре цели. Во-первых, направить возрастающее недовольство на выявленных «вредителей». Во-вторых, внедрить в сознание масс угрозу внешнего вмешательства. В-третьих, использовать данную угрозу для всеобщей трудовой мобилизации. Советский человек должен не просто желать кары вредителю, инспирированному из-за границы, — он обязан рвать жилы и «отвечать» на угрозу ударными подвигами. Наконец, в-четвертых — зачистить политически нейтральных управленцев и специалистов. И хотя последние вовсе не угрожают личной власти Сталина, он остается верным марксистом и оперирует исключительно классовой логикой.

Первым таким сфабрикованным делом стало «Шахтинское», оно же — «Об экономической контрреволюции в Донбассе», в рамках которого весной 1928 года в том же Колонном зале Дома Союзов перед судом предстали полсотни специалистов угледобывающих предприятий. Инженеров, техников, механиков и наладчиков обвиняли во вредительстве и заговоре с «зарубежными антисоветскими центрами». Отсутствие в «Шахтинском» деле каких-либо реальных улик и доказательств, помимо показаний арестованных, станет типичной отличительной чертой всех последующих инсценированных процессов сталинской эпохи.

Обвиняемые по «Шахтинскому» делу

Между тем, с точки зрения интересов советской пропаганды, «Шахтинский» процесс обернулся неудачей. Половина подсудимых не просто не признала свою вину, но и активно доказывала свою невиновность. Данный промах впоследствии учтут. В преддверии судебного процесса Сталин заметил: «Мы должны быть готовы к тому, что международный капитал будет нам устраивать и впредь все и всякие пакости — все равно, будет ли это «Шахтинское» дело или что-нибудь другое, подобное ему».

Это «другое, подобное ему» дело вскоре возникло.

Фабрикация

Председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский, заменивший на этом посту умершего Дзержинского, пишет Сталину:

«Очень прошу Вас прочесть показания известного профессора Рамзина. Рамзин рассказывает, как промышленная партия (инженерный вредительский центр) проводила свою линию по всем отраслям советской работы. Это — скромное начало. […] Продолжение должно дать не только полную картину правовредительского переплета в советской работе, но и связей, разговоров, откровений — и, надо думать, некоего политического контакта…»

Леонид Рамзин

Арестованный Леонид Рамзин — директор Всесоюзного Теплотехнического института, член коллегии Госплана и ВСНХ, а также, по выражению Ленина, «лучший топливник в России».

Его «показания» представляют собой структурированный программный документ с множеством имен, дат, полученных и распределенных денежных сумм, а также масштабными планами политической реорганизации страны.

Оказывается, с середины 20-х годов в СССР действует подпольный вредительский «Инженерный центр», объединяющий «старое инженерство». Он охватил множество отраслей промышленности, включал в себя 2 тысячи человек и так успешно развивался, что его руководство приняло решение о «партийном оформлении» организации. Так возникла «Промышленная партия», связанная с промышленными объединениями русских эмигрантов Франции, французским Генштабом и даже премьер-министром Франции Раймоном Пуанкаре. Цель партии — «Свержение советской власти при помощи вооруженного контрреволюционного переворота со ставкой на интервенцию извне», причем «проведение военных операций» будет якобы выполнено Польшей и Румынией.

Сталин, еще летом лично указавший Молотову на необходимость арестовать Рамзина, отвечает Менжинскому:

«Показания Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях — это вопрос об интервенции вообще и особенно вопрос о сроке интервенции». То ли подыгрывая Менжинскому, то ли в самом деле параноидально веря в заговор, Иосиф Виссарионович просит ОГПУ выведать подробности: «Почему отложили интервенцию в 1930 году? Не потому ли, что Польша еще не готова? Может быть потому, что Румыния не готова?» Вождь чуть ли не буквально инструктирует Менжинского: кого и о чем допрашивать — «провести сквозь строй», кому из арестованных чьи показания дать прочесть, на что напирать, в каком направлении развивать дело.

Следует отметить, что аресты эпохи великого перелома распределяли по трем группам: индустриальной, аграрной и научно-хозяйственной. Соответственно, помимо «Промпартии», саботажем, шпионажем и пособничеством мировой буржуазии занимаются еще две сфабрикованные организации — «Трудовая крестьянская партия» (в ней предполагается двести тысяч членов — что «логично», ведь крестьяне составляют подавляющее число населения страны) и «Союзное бюро меньшевиков». Все подпольные объединения, естественно, тесно связаны друг с другом и перекрестно упоминаются во всех показаниях.

Замечания Сталина учитывают, и через две недели формируется следующий объемный пакет «признаний» Рамзина. Помимо прочего, в них упоминаются член Политбюро Рыков и только что выведенный из Политбюро Бухарин — своеобразный задел на будущее (обоих расстреляют в 38-м). Сам же именитый советский инженер-теплотехник становится лидером «Промпартии». На его показаниях и строится все обвинение.

Мобилизация

…«Правда» выходит с передовицей под заголовком «Ставка интервентов будет бита». В ней объясняется, что «Международный капитализм с величайшей тревогой смотрит на мощное развитие страны строящегося социализма» и «перешел к новым формам антисоветской борьбы», подготавливая военное вторжение. В этом же номере газеты помещается внушительных объемов обвинительное заключение по делу «Промпартии».

И хотя подпольная вредительская организация, согласно заключению, насчитывает несколько тысяч членов, суду предаются восемь «промпартийцев». Помимо Рамзина, это руководители секций Госплана Ларичев и Калинников, председатель научно-технического совета ВСНХ Чарновский, председатель научно-исследовательского текстильного института Федотов, технический директор оргтекстиля ВСНХ Куприянов, завотделом руководства научно-исследовательского сектора ВСНХ Очкин и инженер Ситнин.

До суда еще две недели, но митинги, шествия и заводские собрания начинают греметь по всей стране уже сейчас. «Рабочие ленинградского завода имени Карла Маркса в своей резолюции сообщают: «Ознакомившись с обвинительным заключением, 6000 рабочих и служащих завода требуют от пролетарского суда применения к контрреволюционным вредителям высшей меры наказания — расстрела». «Задушить контрреволюционную гадину!» «В ответ на заговор вредителей-агентов поднимается новая волна производственного энтузиазма трудящихся масс фабрик, заводов, шахт и колхозов!»

К пропагандистской истерике присоединяется Горький — советская пресса публикует его статью «Если враг не сдается, — его уничтожают». Писатель сообщает, что «европейский капитал отжил свой срок и обречён на гибель», но «всё ещё хочет и всё ещё имеет силы сопротивляться неизбежному» и «связан с теми предателями, которые вредительствуют внутри Союза». Сам Горький к этому моменту уже девять лет проживает за пределами СССР — из них последние шесть он предпочитает страдать под гнетом европейского капитала на вилле в итальянском городе Сорретно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Деда твоего сгубили в тюрьме». В РФ реабилитируют жертв, а памятники ставят — палачамПроцесс

Итак, Колонный зал Дома Союзов наполняется восторженными зрителями. Заседанием руководит председатель специального судебного присутствия Верховного суда СССР Андрей Вышинский. Государственное обвинение представляют Николай Крыленко (партийная кличка «Абрам») и Владимир Фридберг. В роли защитников «промпартийцев» выступают адвокаты Илья Брауде и Матвей Оцеп. Ошибку «Шахтинского» дела уже не допустили — все восемь подсудимых, вызываемые Вышинским, один за другим признают свою вину и высказывают желание озвучить подробные показания.

ПРОДОЛЖЕНИЕ