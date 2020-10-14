 

Глава дипломатии ЕС ушел на самоизоляцию

14.10.2020, 5:44, Новости дня

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ушел на самоизоляцию.

Ему сообщили, что у члена делегации ЕС, сопровождавшего Борреля и еврокомиссара Янеза Ленарчича во время поездки в Эфиопию, тест на коронавирус оказался положительным. Тест самого Борреля «по возвращении в воскресенье» был отрицательным, но глава дипломатии ЕС все равно «уходит на самоизоляцию в соответствии с действующими нормами», ожидая результатов второго теста. Персонал институтов ЕС проходит обязательные тесты на коронавирус дважды в неделю, передает ТАСС.

Напомним, региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан опровергла наступление второй волны коронавируса. Судя по видам и формам коронавируса, никакой второй волны пандемии COVID-19 нет, сказала она.



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