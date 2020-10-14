Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 октября 2020 года

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14.10.2020, 5:43, Разное

Эпидемиологи ранее рассказали, что COVID-19 не исчезнет с нашей планеты. Скорее всего, со временем человечество найдет способ его усмирить. Также есть вероятность, что постепенно у большинства сформируется иммунитет к опасному вирусу.

Правда, болеть все равно все будут по-разному. Зависеть это будет от многих факторов. Например, от возраста больного, группы крови, времени контакта с инфицированным.

Впрочем, ученые заявили, что отношение к китайской инфекции в России поражает. Специалисты отметили, что большинство наших сограждан не боятся получить вирус, однако опасаются, что его “подцепит” кто-то из родных.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    339 431
  • Умерли –
    5 687
  • Выздоровели –
    264 500

Коронавирус в России

  • Заболели –
    1 305 093
  • Умерли –
    22 594
  • Выздоровели –
    1 019 905

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    37 801 526
  • Умерли – 1 080 680
  • Выздоровели –
    26 275 711

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