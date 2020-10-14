Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 октября 2020 года
14.10.2020, 5:43, Разное
Эпидемиологи ранее рассказали, что COVID-19 не исчезнет с нашей планеты. Скорее всего, со временем человечество найдет способ его усмирить. Также есть вероятность, что постепенно у большинства сформируется иммунитет к опасному вирусу.
Правда, болеть все равно все будут по-разному. Зависеть это будет от многих факторов. Например, от возраста больного, группы крови, времени контакта с инфицированным.
Впрочем, ученые заявили, что отношение к китайской инфекции в России поражает. Специалисты отметили, что большинство наших сограждан не боятся получить вирус, однако опасаются, что его “подцепит” кто-то из родных.
Коронавирус в Москве
- Заболели –
339 431
- Умерли –
5 687
- Выздоровели –
264 500
Коронавирус в России
- Заболели –
1 305 093
- Умерли –
22 594
- Выздоровели –
1 019 905
Коронавирус в мире
- Заболели –
37 801 526
- Умерли – 1 080 680
- Выздоровели –
26 275 711
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