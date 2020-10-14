Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 октября 2020 года

14.10.2020, 5:43, Разное

Эпидемиологи ранее рассказали, что COVID-19 не исчезнет с нашей планеты. Скорее всего, со временем человечество найдет способ его усмирить. Также есть вероятность, что постепенно у большинства сформируется иммунитет к опасному вирусу.

Правда, болеть все равно все будут по-разному. Зависеть это будет от многих факторов. Например, от возраста больного, группы крови, времени контакта с инфицированным.

Впрочем, ученые заявили, что отношение к китайской инфекции в России поражает. Специалисты отметили, что большинство наших сограждан не боятся получить вирус, однако опасаются, что его “подцепит” кто-то из родных.

Коронавирус в Москве

Заболели –

339 431

339 431 Умерли –

5 687

5 687 Выздоровели –

264 500

Коронавирус в России

Заболели –

1 305 093

1 305 093 Умерли –

22 594

22 594 Выздоровели –

1 019 905

Коронавирус в мире

Заболели –

37 801 526

37 801 526 Умерли – 1 080 680

Выздоровели –

26 275 711

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