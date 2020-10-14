Мнение: Коктейли Молотова в Советском РОВД Минска

14.10.2020, 5:25, Разное

Видео метания коктейлей Молотова на территории Советского РОВД в Минске.

Одна из бутылок попала в служебный автобус.

Причастных ищут.

PS. Стоит отметить, что недавно вышедший после отсидки из СИЗО участник президиума КС оппозиции Дылевский, сегодня также покинул территорию Белоруссии вместе с семьей, свалив в Польшу "из-за преследований со стороны КГБ". Ранее Дылевский руководил группой, которая пыталась организовать стачку на МТЗ (в том числе и за деньги), но свою задачу он там полностью провалил, покуда оппозиция посмеивалась над визитами Лукашенко на заводы. В общем, все руководство оппозиции, кроме тех, кто сидит в СИЗО, теперь обретается в Польше, Литве и на Украине. Ну и Алексевич драпанула в Германию.

PS2. Хуанита выдвинула из Европы очередной ультиматум Лукашенко, угрожая, что если через 13 дней он не уйдет в отставку, то оппозиция проведет "народный референдум" и "национальную забастовку", а также будет блокировать дороги и обваливать экономику Белоруссии.

Почему то кажется, что Лукашенко не уйдет ни через 13, ни через 130 дней. А вот через 1300 дней, вполне можно допустить, что к тому времени у Белоруссии будет новый президент. Относительно забастовки, то даже в благоприятный для этого период в августе оппозиция ничего не смогла организовать. Крайне маловероятно, что в октябре, на фоне устойчивого тренда на сокращение численности протестов, что-то серьезное на предприятиях получится организовать.