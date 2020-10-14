В украинском Минздраве не исключают возможности закупки российской вакцины от COVID-19

14.10.2020, 5:15, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможности закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne.

“У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве здравоохранения нет”, – заявил он.

Министр также добавил, что в случае подтверждения, что вакцина прошла все стадии испытаний и является безопасной, в Минздраве “будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской”.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – “Спутник V” – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых вакциной “Спутник V”, в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Вакцину “ЭпиВакКорона” разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”. Ее планируют зарегистрировать до 15 октября, после чего намечено проведение третьей фазы клинических испытаний, сообщали в Роспотребнадзоре. Еще одну вакцину разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, в сентябре разрешили ее испытание на людях.

6 октября нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. Качество и безопасность российской вакцины невозможно будет гарантировать и проверить из-за того, что производство находится на территории страны-агрессора, подчеркнула бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 вакцина находится в стадии клинических испытаний на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.