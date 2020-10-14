В прошлом веке эволюция была благосклонна к людям с сильными кистями рук – исследование

14.10.2020, 5:10, Разное



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Ученые сообщают, что у людей стала чаще встречаться серединная артерия, которая снабжает кровью предплечье и кисть. Она развивается на ранних стадиях внутриутробного развития, но к восьмой неделе она чаще исчезает: за кровоснабжение этого региона отвечают другие сосуды.

Серединная артерия в фокусе анатомических исследований уже более двух столетий. Известно, что она встречалась при 10% вскрытий людей, которые родились в конце 19 века. У людей, рожденных в 20 веке, артерия встречается уже в 30%, показали авторы нового исследования. Для научной работы они вскрыли и подробно исследовали 80 рук трупов. О своих открытиях авторы рассказали в Journal of Anatomy.

Ученые считают, что серединная артерия могла сохраняться у взрослых людей в результате мутаций. По их мнению открытие показывает, что эволюция более благосклонна к людям, у которых кровоснабжение рук лучше. Наличие такого сосуда должно способствовать увеличению силы мышц предплечий. Все факторы, которые поспособствовали «закреплению» серединной артерии у человека, ученым еще предстоит уточнить.

«Это микроэволюция современного человека, и серединная артерия – прекрасный пример того, что мы все еще эволюционируем», – прокомментировал открытие профессор Мацей Хеннеберг (Maciej Henneberg) из Института эволюционной медицины Цюрихского университета.