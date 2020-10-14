«Медиазона»: силовики в Минске избили не менее 1 376 человек, изнасиловали как минимум троих

14.10.2020, 4:25, Разное

«Медиазона» проанализировала архив материалов Следственного комитета по травмам протестующих в Минске, в котором были перечислены их медицинские диагнозы, и выяснила, что за время протестов в августе — сентябре 2020 года силовики в столице Беларуси нанесли увечья разной степени тяжести 1 376 протестующим и очевидцам событий.

Известно как минимум три факта, подтверждающие, что силовики насиловали людей, один из пострадавших — несовершеннолетний 17-летний подросток.

Такой вывод «Медиазона» сделала по материалам, предоставленным ей анонимным источником. В архиве находились таблицы с краткой информацией о каждом случае, а также материалы проверок сообщений о пытках: их «Медиазона» визуализировала и сгруппировала по разным категориям. Информацию от источника «Медиазона» сверяла с отрытыми данными о задержанных за время протестов и с информацией от других источниках в больницах Минска.

Издание пришло к выводу, что

милиция прицельно стреляла в жизненно важные органы — силовики целились преимущественно в голову, грудь и живот.

Самые тяжелые травмы люди получали от спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат, это давало возможность нанести наиболее серьезные увечья.

Светошумовые гранаты, которые массово применялись в первые дни протестов, при попадании в места скопления людей взрывались на уровне бедер и ниже. Однако при этом от осколков рваные раны образовывались по всему телу, а взрывная волна приводила к контузиям и черепно-мозговым травмам. «Медиазона» приводит случай, когда одному из пострадавших взрывом оторвало правую ступню.

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Насилие со стороны силовиков было массовым и неизбирательным. Больше всего пострадавших — молодые мужчины, средний возраст — 31 год. Более половины получили травмы именно в автозаках, отделах милиции и в изоляторах на Окрестина и в Жодино, а не на улицах.

В изоляторах протестующие не оказывали сопротивления и не представляли угрозы для силовиков. «Медиазона» отмечает, что многих били ни один раз, есть случаи, когда пытки продолжались днями.

10 августа на улицах, без учета избиений в РУВД и на Окрестина, травмы при разгоне протестов силовиками получили не меньше 291 человека. В этот же день отделы полиции доставили больше трех тысяч человек.

Во время последней воскресной протестной акции 11 октября силовики сразу после начала мероприятия стали жестоко подавлять протестующих, в том числе водометами, светошумовыми гранатами и перцовым газом. После полуночи в Малиновке были слышны звуки выстрелов. Первый замминистра внутренних дел страны Геннадий Казакевич заявил, что силовики применят боевое оружие и спецсредства на протестных акциях «в случае необходимости».