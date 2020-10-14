Зеленский подтвердил встречу с руководством MI-6

14.10.2020, 4:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с руководством британской разведки MI-6.

Он заявил, что «секретов никаких нет», и подтвердил, что «была встреча в офисе MI-6». При этом президент отметил, что может раскрыть «не всю информацию», поскольку «это государственные дела». По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

Как рассказал Зеленский, «был важный вопрос», связанный с «фейковыми новостями». В MI-6 заявили, что у Украины «большая проблема с тем, что средства массовой информации финансируются не только украинцами». Британская сторона подчеркнула, что «на Украине, увы, многие из тех телеканалов, которые мы знаем, финансируются различными группами», сказал Зеленский.

Он пояснил, что говорил с MI-6 «о том, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда» на Украине «война, защищают суверенитет и территориальную целостность» страны. В ответ британцы, по словам Зеленского, выразили готовность участвовать в финансировании украинских независимых СМИ, «ждут предложений», чтобы «на Украине была информация, соответствующая главному вопросу – защите свободы и прав людей, защите информации».

Зеленский сказал, что поддерживает появление «таких СМИ, которые не финансируются теми или иными группами» – по словам MI-6, такое финансирование приводит к «дестабилизации внутри страны», причем «запрос на это не только на Украине – это происходит во всем мире». Зеленский опроверг данные ряда украинских СМИ о составе участников встречи и круге обсуждаемых вопросов.

Напомним, украинские СМИ сообщали, что Зеленский в ходе своего визита в Британию провел тайную встречу с главой секретной британской разведки MI-6 Ричардом Муром.