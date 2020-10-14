 

Россия предложила Госдепу раскрыть получателей американских денег

14.10.2020, 4:05, Новости дня

Если Госдеп требует, чтобы американские организации отчитывались об иностранном финансировании, он и сам мог бы раскрыть получателей американского финансирования, заявило посольство РФ в США.

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что аналитические центры и организации в США, которые желают работать с его ведомством должны отчитываться об иностранном финансировании. Он считает, что Москва, Пекин и другие иностранные власти через «лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры» оказывают попытки повлиять на внешнюю политику США.

Российское посольство призвало внешнеполитическое ведомство США «следовать подлинно транспарентной политике» и назвать «получателей американского финансирования» – «тех, кто влияет на политические процессы в других странах», передает РИА «Новости».

Напомним, директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил о якобы более масштабном иностранном влиянии на членов Конгресса, чем это предполагалось ранее. Среди основных стран, которые, по его версии, пытались оказать такое «влияние», назывались Россия, Китай и Иран. Минюст США утверждает, что Москва пытается «вмешиваться» в американские выборы со времен СССР.



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