Министрам Великобритании велели подружиться с командой Джо Байдена

14.10.2020, 4:00, Новости дня

Членам правительства Соединенного Королевства была дана рекомендация наладить отношения с командой Джо Байдена, поскольку у него гораздо больше шансов победить на грядущих в США выборах, пишет The Times. По информации журналистов, британские власти «списали Трампа со счетов», хотя между самим Борисом Джонсоном и Дональдом Трампом немало общего.

Министрам британского правительства сказали работать над связями с командой Джо Байдена, поскольку Трампа там уже «списали со счетов», а если победит его противник, то Лондон опасается, что останется не у дел, пишет The Times. Ведь тогда получится, что демократы оставят за собой контроль сразу над тремя ветвями власти: президентским постом, сенатом и палатой представителей.

Как показывают опросы общественного мнения и компьютерные модели, у Байдена шансы на победу составляют больше 70%. Некоторые опросы дают ему до 85%.

И хотя официально британские власти решили не вставать ни на чью сторону, премьер-министр Великобритании неделю назад позвонил Трампу и пожелал ему успехов на выборах. Однако же источники издания, наоборот, говорят, что Лондон Трампа уже не рассматривает как американского лидера в будущем.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб недавно побывал с визитом в США, и там он встретился со спикером нижней палаты парламента Нэнси Пелоси, а также с другими видными соратниками Байдена. Впрочем, прямые помощники Байдена ограничили всякие контакты с иностранными представителями из-за того, что самого Трампа после прошлых выборов стали обвинять в сговоре с Россией.

Впрочем, сам Байден весьма холоден по отношению к Великобритании. Дело в том, что в 2016 году Джонсон раскритиковал демократа Обаму за непонимание устремлений британцев. Так что, и по мнению британских дипломатов, Байден скорее станет заключать соглашение с Европейским союзом, чем с Великобританией.

С другой стороны, они надеются, что им на руку будет тот факт, что Великобритания помогла спасти иранскую сделку, которую Байден продвигал. К тому же Байден в целом больше Трампа выступает в поддержку НАТО.

Сам Джонсон был бы рад победе Трампа, поскольку чувствует в нём родственную душу. Но помощники Джонсона отмечают, что сравнение их двоих самому Джонсону лишь вредит, пишет The Times.