 

Бельгия вышла на второе место в ЕС по относительному количеству заражённых

14.10.2020, 4:00, Новости дня

В Бельгии отмечена резкая вспышка коронавирусной инфекции, а количество носителей COVID-19 в пересчёте на 100 тысяч жителей достигло 364 человек. Среди всех стран ЕС по этому показателю лидирует Чехия, а Бельгия теперь вышла на второе место, передаёт Euronews. Федеральный министр здравоохранения уже предупредил о возможном введении национального карантина, если ситуация не улучшится.

За минувшие выходные дни корононавирус распространялся в Бельгии наибольшими темпами из всех стран Евросоюза. Смертность в ней от пандемии — самая высокая в ЕС. Ситуация особенно ухудшается в Валлонии и Брюсселе. Как сообщил координатор борьбы с COVID-19, если такая тенденция сохранится в ближайшие дни, власти ужесточат карантинные меры.

ИВ ВАН ЛЕТЕМ,  координатор по борьбе с коронавирусом: Все показатели продолжают расти, как во всех провинциях, так и по возрастным группам. И это, надо сказать, довольно тревожно. Наша первоочередная задача — замедлить распространение вируса. Только так мы убережём от переполнения больницы и спасём систему здравоохранения. Она продолжает иметь дело и с другими патологиями. 

Количество носителей коронавируса на 100 тысяч жителей составило в Бельгии 364, выше в Евросоюзе только в Чехии — 433. Меньше теперь во Франции, Испании и Нидерландах. 

По данным американского Института Джонса Хопкинса, всего инфицированных в Бельгии 164 тысячи. Для сравнения, в России  — 1 миллион 300 тысяч. 

На прошлой неделе федеральное правительство ограничило время работы баров и кафе, запретило людям встречать более трёх человек (помимо своих домочадцев), настоятельно рекомендовало уделённую работу. В Брюсселе алкогольные напитки подают за столом только в ресторанах. 

Федеральный министр здравоохранения предупредил о возможности введения национального локдауна. Несколько его коллег находятся на самоизоляции, срок которой сокращён с двух недель до одной. 



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