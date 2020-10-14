 

Психолог рассказал о правильном разделении мужских и женских обязанностей в отношениях

14.10.2020, 3:43, Разное

Мужские обязанности в отношениях

Специалист выделил следующие обязанности, за которые в крепкой паре отвечает
мужчина:

  • Обеспечение достойного уровня жизни для семьи (комфортное безопасное жилье, одежда, качественная пища).
  • Решение хозяйственных вопросов.
  • Обеспечение домочадцев финансами в зависимости от их потребностей.
  • Защита жены от психологической и физической агрессии со стороны других людей.
  • Понимание женской психологии.
  • Комплименты и подарки.
  • Обеспечение эмоциональной поддержки. Это значит, что женщину нужно выслушивать, признавать ее право эмоции, обнимать.
  • Сексуальное удовлетворение супруги.
  • Участие в воспитании детей на равных с женой.
  • Поддержание своего тела в хорошей физической форме.
  • Самосовершенствование (профессиональное развитие, улучшение социальных навыков, изучение семейной психологии).
  • Принятие ответственности за сложные решения, но с учетом интересов и точек зрения всех остальных членов семьи.
  • Обеспечение порядка, мира в семье. Сохранение справедливого и милосердного подхода к решению спорных ситуаций.

    Женские обязанности в отношениях

    Для того, чтобы вносить свой вклад в благополучие семьи, женщине, по мнению
    Александра Шахова, стоит взять на себя следующие обязанности:

    • Понимание мужской психологии и мужских потребностей.
    • Организация уюта, порядка в доме. Не обязательно в одиночку (часть дел можно
      делегировать мужчине), но с ответственностью за результат.
    • Сохранение возможности для мужа временами побыть одному.
    • Поддержание своей сексапильности, то есть способности вызывать у супруга
      сексуальное желание.
    • Обеспечение качественного секса (мужчины любят творческое разнообразие).
    • Приготовление вкусной пищи, чтобы муж мог качественно питаться.
    • Ласковость.
    • Принадлежность к “стае”, то есть уважение партнера как “вожака”, сохранение
    • физической и эмоциональной верности.
    • Восхищение подвигами и достижениями мужчины.
    • Оказание ему поддержки в сложные периоды.
    • Уважение и принятие жизни своего мужа с теми правилами и ритуалами, которые
      уже являются ее частью. Это могут быть, например, дети от прошлого брака, субботние рыбалки, отношения с родителями.
    • Сохранение социальных контактов семьи (поздравления родственников с
    • праздниками, поддержание отношений с соседями и т.д.).
    • Забота о детях.

    Мужской и женский взгляды на безопасность

    Многие пункты, касающиеся мужских обязанностей в семье, так или иначе, связаны с
    безопасностью. Поэтому психолог посчитал нужным объяснить, что мужской и женский взгляды на это понятие очень сильно различаются.

    “В понимании мужчин безопасность – это защита от внешних угроз. То есть от
    воров, хулиганов. Для женщины безопасность – это отсутствие угрозы в принципе, в широком смысле. Это состояние, в котором она чувствует себя спокойно. Именно в этом нуждается женщина, когда просит своего партнера обеспечить ее безопасность. Ей нужно ощущение защищенности, а не датчики движения и заборы с колючей проволокой”, – отметил Шахов.

    При этом часто сам мужчина и выступает в качестве источника опасности. В роли того,
    кто разрушает чувство защищенности. Поэтому достойному мужу стоит научиться защищать партнершу от некоторых собственных поступков. Так, женщина чувствует себя незащищенной, когда ее мужчина:

  • Не сдерживает обещания. В таком случае она не может на него полагаться,
    чувствует, что в любой ситуации он способен ее подвести. Из-за этого она постоянно тревожится, словно в каждую секунду ждет, что ей в спину вонзят нож. Тревога накапливается, вылезает наружу в виде скандалов, истерик, претензий. Поэтому психолог советует мужчинам взять за правило: сказал – сделал.
  • Не принимает ее эмоции. Женщине нужна защита не столько от реальной
    опасности, сколько от опасности в ее голове, то есть от страха. Ее постоянно сопровождают беспокойства, тревоги, волнения, обусловленные повышенным уровнем кортизола в ее организме. Эволюционная задача женщины – сохранение потомства. Выполнить эту задачу тем более реально, чем лучше женщина избегает опасностей. Именно о них ее должны предупреждать страхи.

    • Но часто женщины боятся воображаемых вещей, за что мужчины над ними смеются.
    Ведь в их организме вырабатывается больше адреналина – гормона бесстрашия.

    “Если женщина говорит о своих переживаниях – мужчине нужно обнять ее, выслушать,
    сказать, что все будет хорошо. Как минимум, 50% проблем решаются этим несложным способом. Женщине нужно позволять проявлять эмоции, для нее это необходимо. Когда мужчина принимает их, она чувствует себя защищенной от страха”, – посоветовал специалист.



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