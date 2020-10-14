Психолог рассказал о правильном разделении мужских и женских обязанностей в отношениях
14.10.2020, 3:43, Разное
Мужские обязанности в отношениях
Специалист выделил следующие обязанности, за которые в крепкой паре отвечает
мужчина:
- Обеспечение достойного уровня жизни для семьи (комфортное безопасное жилье, одежда, качественная пища).
- Решение хозяйственных вопросов.
- Обеспечение домочадцев финансами в зависимости от их потребностей.
- Защита жены от психологической и физической агрессии со стороны других людей.
- Понимание женской психологии.
- Комплименты и подарки.
- Обеспечение эмоциональной поддержки. Это значит, что женщину нужно выслушивать, признавать ее право эмоции, обнимать.
- Сексуальное удовлетворение супруги.
- Участие в воспитании детей на равных с женой.
- Поддержание своего тела в хорошей физической форме.
- Самосовершенствование (профессиональное развитие, улучшение социальных навыков, изучение семейной психологии).
- Принятие ответственности за сложные решения, но с учетом интересов и точек зрения всех остальных членов семьи.
- Обеспечение порядка, мира в семье. Сохранение справедливого и милосердного подхода к решению спорных ситуаций.
Женские обязанности в отношениях
Для того, чтобы вносить свой вклад в благополучие семьи, женщине, по мнению
Александра Шахова, стоит взять на себя следующие обязанности:
- Понимание мужской психологии и мужских потребностей.
- Организация уюта, порядка в доме. Не обязательно в одиночку (часть дел можно
делегировать мужчине), но с ответственностью за результат.
- Сохранение возможности для мужа временами побыть одному.
- Поддержание своей сексапильности, то есть способности вызывать у супруга
сексуальное желание.
- Обеспечение качественного секса (мужчины любят творческое разнообразие).
- Приготовление вкусной пищи, чтобы муж мог качественно питаться.
- Ласковость.
- Принадлежность к “стае”, то есть уважение партнера как “вожака”, сохранение
- физической и эмоциональной верности.
- Восхищение подвигами и достижениями мужчины.
- Оказание ему поддержки в сложные периоды.
- Уважение и принятие жизни своего мужа с теми правилами и ритуалами, которые
уже являются ее частью. Это могут быть, например, дети от прошлого брака, субботние рыбалки, отношения с родителями.
- Сохранение социальных контактов семьи (поздравления родственников с
- праздниками, поддержание отношений с соседями и т.д.).
- Забота о детях.
Мужской и женский взгляды на безопасность
Многие пункты, касающиеся мужских обязанностей в семье, так или иначе, связаны с
безопасностью. Поэтому психолог посчитал нужным объяснить, что мужской и женский взгляды на это понятие очень сильно различаются.
“В понимании мужчин безопасность – это защита от внешних угроз. То есть от
воров, хулиганов. Для женщины безопасность – это отсутствие угрозы в принципе, в широком смысле. Это состояние, в котором она чувствует себя спокойно. Именно в этом нуждается женщина, когда просит своего партнера обеспечить ее безопасность. Ей нужно ощущение защищенности, а не датчики движения и заборы с колючей проволокой”, – отметил Шахов.
При этом часто сам мужчина и выступает в качестве источника опасности. В роли того,
кто разрушает чувство защищенности. Поэтому достойному мужу стоит научиться защищать партнершу от некоторых собственных поступков. Так, женщина чувствует себя незащищенной, когда ее мужчина:
чувствует, что в любой ситуации он способен ее подвести. Из-за этого она постоянно тревожится, словно в каждую секунду ждет, что ей в спину вонзят нож. Тревога накапливается, вылезает наружу в виде скандалов, истерик, претензий. Поэтому психолог советует мужчинам взять за правило: сказал – сделал.
опасности, сколько от опасности в ее голове, то есть от страха. Ее постоянно сопровождают беспокойства, тревоги, волнения, обусловленные повышенным уровнем кортизола в ее организме. Эволюционная задача женщины – сохранение потомства. Выполнить эту задачу тем более реально, чем лучше женщина избегает опасностей. Именно о них ее должны предупреждать страхи.
Но часто женщины боятся воображаемых вещей, за что мужчины над ними смеются.
Ведь в их организме вырабатывается больше адреналина – гормона бесстрашия.
“Если женщина говорит о своих переживаниях – мужчине нужно обнять ее, выслушать,
сказать, что все будет хорошо. Как минимум, 50% проблем решаются этим несложным способом. Женщине нужно позволять проявлять эмоции, для нее это необходимо. Когда мужчина принимает их, она чувствует себя защищенной от страха”, – посоветовал специалист.
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