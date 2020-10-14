Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, Кабмин продлил карантин в Украине, представлен новый iPhone. Главное за день

14.10.2020, 3:05, Новости дня

Пять вопросов от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой плебисцита.

До Нового года на карантине

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял решение продлить адаптивный карантин до конца 2020 года.

Школам рекомендованы каникулы с 15-го по 30 октября. Вузы с 15 октября до 15 ноября перейдут на дистанционное обучение.

Также Кабмин ужесточил критерии для определения “красной” карантинной зоны.

Порошенко здоров

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19.

Ультиматум Тихановской

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала от президента страны Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных, прекратить насилие против мирных протестующих и в течение ближайших 13 дней объявить об уходе в отставку.

Новинки Apple

Компания Apple представила четыре новые модели iPhone – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Выиграли в футбол у Испании

В матче Лиги наций украинские футболисты обыграли чемпионов мира 2010 года, команду Испании – 1:0.