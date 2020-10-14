Боррель напомнил Лаврову о необходимости расследовать отравление Навального

14.10.2020, 3:05, Новости дня

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Нагорном Карабахе и Беларуси, а также отравление российского оппозиционера Алексея Навального и отношения между ЕС и Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы европейского ведомства.

Боррель рассказал Лаврову о политическом соглашении, достигнутом главами МИД стран ЕС о начале подготовительной работы по наказанию лиц, причастных к попытке убийства Навального. Представитель ЕС подчеркнул, что российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления “в условиях полной прозрачности” и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия.

Боррель также проинформировал Лаврова о достигнутой в ЕС договоренности об отношениях с Россией, в соответствии с которой полное выполнение Минских соглашений остается ключевым.

“Высокий представитель подтвердил, что Европейский союз желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес. ЕС будет и дальше защищать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Боррель подтвердил решительную поддержку Европейским союзом независимости и суверенитета Беларуси. Он напомнил, что у белорусов есть право избирать своего президента путем новых, свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства.

Он призвал РФ в качестве страны – участника ОБСЕ содействовать национальному диалогу в Беларуси.

Боррель напомнил, что 12 октября Совет по иностранным делам ЕС дал политический “зеленый свет” началу подготовки следующего пакета санкций, в том числе против президента страны Александра Лукашенко.

В МИД РФ уточнили, что разговор состоялся по инициативе ЕС.

В этот же день Лавров заявил, что РФ может прекратить общение с Западом, потому что там “не понимают необходимости взаимоуважительного разговора”.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального. Проект санкций будет касаться людей, которых в Евросоюзе считают ответственными за преступление и нарушение международных правил. Санкции также коснутся организаций, вовлеченных в программу разработки нервно-паралитического агента “Новичок”, отметили дипломаты. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

8 октября Le Monde сообщила, что Франция и Германия передали Европейскому союзу предложения о санкциях, которые станут реакцией на отравление Навального. По данным издания, в список включены девять человек. Кроме того, под санкции, по данным Le Monde, попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором был разработан яд “Новичок”.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили “антироссийскую коалицию”.