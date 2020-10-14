“Есть успехи”. В клинике “Шарите” прокомментировали состояние Кернеса

14.10.2020, 3:05, Новости дня

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в Германии, ежедневно улучшается. Документ с соответствующим заявлением немецкой клиники “Шарите” 13 октября опубликовал бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале.

“Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления”, – заявил врач, директор клиники “Шарите” Норберт Зутторп в письме, скан-копию которого опубликовал Фукс.

Зутторп отметил, что он обязан хранить врачебную тайну, поэтому клиника отказывается от распространения детальной информации о состоянии пациента.

“Право на получение такой информация есть исключительно у ближайших родственников”, – добавил он.

Накануне глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он “много и очень громко смеялся” над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике “Шарите”. Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали. “Ни инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов”, – заявил 9 октября директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии “Блок Кернеса – Успешный Харьков”.