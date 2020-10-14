Мнение: Комиссия по борьбе

14.10.2020, 2:30, Разное

Путин создал комиссию Совбеза по борьбе с новыми инфекциями. Руководить комиссией он поставил Медведева. При всей карикатурности упомянутого персонажа и чередой бесконечных провалов во всех его начинаниях, само по себе аппаратное решение вполне разумно. В аппаратных смыслах, конечно. И даже понятна подоплека решения, которую никто особо и не скрывает.

Есть структура по борьбе с коронавирусом при Госсовете. Ее возглавляет Собянин. Всё бы ничего, обычная бюрократическая структура, несть им числа. Но в ситуации, когда Путин привычно сбежал в кусты и отсиживается там до сих пор (как это бывает при любых неприятностях), Собянин по факту получил в руки необъятные аппаратные возможности как раз в рамках того процесса, который мы наблюдаем прямо сейчас. Законность, конституция, права граждан – все ушло в небытие, на повестке только борьба. Результативность этой борьбы, кстати, отрицательная – сам факт возникновения "второй волны" говорит об эффективности работы структуры Собянина во время "первой". Впрочем, любая структура, которая поставит перед собой задачу отменить законы природы, получит в итоге такой результат. А Собянин как раз таки и попытался отменить природные механизмы, законы и всю биологическую науку в целом. Неудивительно, что он облажался, и, кстати, со "второй" волной он повторяет все то же самое. Чуть иначе, но в целом то же самое. Значит, на выходе получит и третью волну.

Причина понятна – коронавирус – это вполне тривиальная ОРВИ, которая бывает каждый год. В 20 году вместо гриппа пришел коронавирус. По сути, тот же грипп. Может, позлобнее, но ничего экстраординарного. Если бы власть пошла по пути следованию нормативной документации и отреагировала ровно так, как реагировала десятки лет до того, то лечили бы действительно тяжелых, легкие и средней тяжести лечились дома под присмотром участковых, в итоге все бы приобрели коллективный иммунитет – и привет.

Но все протоколы были выброшены на помойку, и началась вакханалия. Логично, что результат получили тот, который имеем – механизм формирования коллективного иммунитета был нарушен, а потому "вторая волна" – это ответ матери-природы на издевательство над ней во время "первой волны". А если и "вторую волну" будут так же гасить – то получим и третью. И дело не в злобности вируса, а в развале стандартного управления во время сезонных вспышек ОРВИ.

Так вот, Собянин объективно в ходе карантинных мероприятий – главный по стране. В отсутствие президента, прячущегося по укрытиям, именно Собянин – начальник России. Что есть угроза. А потому в противовес создается невнятная комиссия по борьбе с неизвестно чем, но главным ставится проверенный кадр – Меведев. Функционал медведевской структуры перекрывает функционал собянинской, а потому в любой момент комиссию Госсовета могут переподчинить комиссии Совбеза. Ничего другого в этой структуре нет и быть не может – чисто аппаратное решение, к инфекциям не имеющее ни малейшего отношения. И вообще – где Медведев, а где инфекции, тем более новые.