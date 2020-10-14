 

Арестованы новые многомиллионные счета Абызова

14.10.2020, 1:55, Новости дня

СК нашел новые многомиллионные банковские счета экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, они арестованы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «кропотливая работа и эффективное взаимодействие следствия, оперативных служб» позволили «обнаружить различные банковские счета». Кроме того, этому способствовали «оперативные ответы из зарубежных и российских банков». Суд в Москве арестовал «многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников».

В Басманном суде Москвы сообщили, что арестованы счета компаний Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited. Речь идет о счетах в разной валюте в «Совкомбанке». Мосгорсуд признал законным постановление районного суда.

В сентябре у Абызова нашли в незаконной собственности 70 компаний в Эстонии. В августе СК завершил расследование дела в отношении Абызова, которого  обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.



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