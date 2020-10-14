Госдеп раскритиковал избрание РФ в СПЧ ООН

14.10.2020, 1:55, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека.

Помпео напомнил, что США покинули СПЧ ООН и призывали «предпринять шаги для реформирования Совета», но «эти призывы остались без внимания». По его мнению, «ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу». Кроме того, Помпео отметил, что в 2019 году была избрана Венесуэла. Он считает, что «этот отбор только больше подтверждает» правильность «решения США выйти» из СПЧ.

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус сообщила о «глубоко разочаровании» Вашингтона в связи с «избранием Китая, РФ и Кубы», которые, по ее словам, входят в число «самых злостных нарушителей прав человека». Ортэгус заявила, что такое решение «превращает миссию Совета в фарс», передает ТАСС.

Напомним, Россия после четырехлетнего перерыва была избрана членом Совета ООН по правам человека. В 2016 году Россия не получила достаточное число голосов для переизбрания. Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ в 2018 году и заявили, что будут готовы вновь присоединиться к СПЧ ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.