 

Госдеп раскритиковал избрание РФ в СПЧ ООН

14.10.2020, 1:55, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека.

Помпео напомнил, что США покинули СПЧ ООН и призывали «предпринять шаги для реформирования Совета», но «эти призывы остались без внимания». По его мнению, «ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу». Кроме того, Помпео отметил, что в 2019 году была избрана Венесуэла. Он считает, что «этот отбор только больше подтверждает» правильность «решения США выйти» из СПЧ.

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус сообщила о «глубоко разочаровании» Вашингтона в связи с «избранием Китая, РФ и Кубы», которые, по ее словам, входят в число «самых злостных нарушителей прав человека». Ортэгус заявила, что такое решение «превращает миссию Совета в фарс», передает ТАСС.

Напомним, Россия после четырехлетнего перерыва была избрана членом Совета ООН по правам человека. В 2016 году Россия не получила достаточное число голосов для переизбрания. Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ в 2018 году и заявили, что будут готовы вновь присоединиться к СПЧ ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / В США появились адресованные мертвым гражданам бюллетени для голосования

06.08 / Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

19.08 / В мире COVID-19 заболело уже более 22 млн человек

30.06 / В «Векторе» рассказали об эффективности прототипов вакцины от коронавируса

09.07 / Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть

18.08 / CФ провел учения по высадке десанта на необорудованное побережье на Таймыре

23.08 / Появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко

28.08 / Эксперт объяснил отставку премьер-министра Японии

01.07 / За голосованием по Конституции следят более 526 тыс. наблюдателей

29.06 / Лукашенко станцевал под песню Повалий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска