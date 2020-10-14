 

Guardian – приехал в Перу с мечтой — руины Мачу-Пикчу открыли ради одного японского туриста

14.10.2020, 1:50, Новости дня

Турист из Японии первым с начала пандемии смог посетить цитадель инков Мачу-Пикчу, пишет The Guardian. Как сообщили в Министерстве культуры Перу, руины древнего города открыли для японца, после того как турист провёл в стране семь месяцев в ожидании возможности увидеть их.


Reuters

Власти Перу впервые с начала пандемии открыли руины Мачу-Пикчу для единственного японского туриста, который из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ждал возможности посетить город-цитадель инков почти семь месяцев, передаёт The Guardian.

Как стало известно изданию, Джесси Такаяма должен был посетить Мачу-Пикчу ещё в марте этого года, для чего планировал провести в Перу несколько дней. Тем не менее накануне его приезда достопримечательность закрыли из-за карантина, и Такаяма был вынужден остаться в посёлке Агуас-Кальентес на семь месяцев. Однако мечта японца всё же сбылась.

По словам министра культуры Перу Алехандро Нейры, Такаяма получил разрешение на вход в Мачу-Пикчу после подачи специальной просьбы и вошёл на территорию в сопровождении руководителя исторического заповедника до возвращения на родину.

«Он приехал в Перу с мечтой попасть туда», — отметил Нейра.

Глава ведомства также подчеркнул, что уже с ноября руины Мачу-Пикчу будут вновь открыты для местных и иностранных туристов. Однако пока в ограниченном режиме — не более 675 человек в день, то есть 30% от привычного количества туристов.

The Guardian напоминает, что за время пандемии в Перу зарегистрировано более 33 тыс. летальных исходов, что составляет самый высокий уровень смертности от COVID-19 на душу населения среди всех стран.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / РВИО потребовало восстановить памятник Рокоссовскому в Польше

12.09 / Талибы и власти Афганистана начали исторические мирные переговоры

25.08 / Фаучи: поспешный выпуск вакцины может поставить под угрозу тестирование других разработок

02.08 / В Калифорнии из-за пожаров начали эвакуацию тысяч жителей

19.08 / В МВД Беларуси заявили, что не собираются публично осуждать своих коллег за действия на митингах

06.08 / Опасность рака кожи повышает препарат от давления

24.09 / Сенаторы опубликовали доклад о работе сына Байдена в Украине

10.08 / В Раде призвали не признавать итоги выборов в Белоруссии

16.08 / Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте у Ефремова

11.10 / Впервые за три дня в Украине зафиксировано меньше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска