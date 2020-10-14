«Эпидемия внутри пандемии» – эксперт CGTN предупредил о долгосрочных психических проблемах и после победы над коронавирусом

14.10.2020, 1:50, Новости дня

В период пандемии человечество «бьёт все рекорды» по психическим проблемам — депрессии, различным формам зависимостей, заявил американский психолог Грегори Джентц в эфире CGTN. По его словам, даже после появления вакцины и отмены ограничительных мер людям придётся ещё долго иметь дело с последствиями пандемии для психического здоровья, поэтому важно заботиться о себе уже сейчас.

В субботу был Всемирный день психического здоровья, и мы уже затрагивали эту тему. Более подробно сейчас мы обсудим её с доктором Грегори Джентцем из Сиэттла. Он эксперт по расстройствам поведения и зависимостям, а также автор нескольких книг. Его последняя работа называется Healing Depression For Life («Излечим депрессию навсегда»). Большое спасибо, что согласились прийти к нам на программу, доктор Джентц.

Вы слышали репортаж Джима Спеллмана.

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ, психолог: Да.

Учитывая то, что сейчас происходит с COVID-19, были ли какие-то подобные прецеденты раньше, в таких же масштабах?

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Знаете, честно говоря, мы бьём все рекорды — например, в повышении уровня депрессии. Тревожных расстройств сегодня фиксируется больше, чем когда-либо. Насколько мы знаем, также сейчас растёт число людей, страдающих теми или иными формами зависимости. Мы видим всё больше людей на грани отчаяния.

Тогда каковы возможные последствия пандемии для психического здоровья в долгосрочной перспективе? После того как появится вакцина, после того как всё откроется… Мы уже говорили о долгосрочных последствиях для здоровья физического, но к чему стоит готовиться в плане психического здоровья?

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Нам придётся ещё долго иметь дело с различными зависимостями, потому что сейчас всё больше людей сталкиваются с проблемами такого рода, в особенности с алкогольной зависимостью. И всё это нужно будет лечить. Кроме того, мы будем наблюдать немало людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами и обсессивно-компульсивными расстройствами. С этим мы ещё долго будем разбираться. Так что проблемы с психическим здоровьем никуда не денутся, и, на мой взгляд, мы увидим, как они развиваются параллельно со многими проблемами со здоровьем физическим. Сферам здравоохранения и психического здоровья следует к этому готовиться — у нас тут эпидемия внутри пандемии.

Что посоветуете тем, кто сегодня столкнулся с проблемами психического характера?

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Дело отчасти заключается в том, что люди могут либо воспользоваться шансом устроить себе своеобразную перезагрузку, либо сидеть и жалеть. Поэтому очень важно не ждать. Люди обычно слишком долго затягивают, прежде чем обратиться за помощью. Есть хорошие опции, где можно получить помощь. К нам отовсюду приходят люди, говорят: «Я больше не хочу жить в отчаянии». Я ещё этого не упоминал, но ведь число самоубийств растёт самым стремительным образом. Так что мы должны быть готовыми обратиться за помощью — есть доступные ресурсы. Давайте не ждать до тех пор, пока начнём жалеть о своей зависимости, о затянувшихся страданиях.

Я бы хотел подробнее поговорить о доступных ресурсах. Зачастую мы видим, как психические проблемы в непропорционально высокой степени захватывают жизни женщин, представителей этнических меньшинств, а также бедных слоёв населения. Существуют ли какие-то ресурсы, специально направленные на поддержку этих групп? Если таковых нет, нужно ли их создавать?

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Думаю, что нам нужно больше ресурсов. Просто, вероятно, человеку самому нужно принять решение: «Сегодня я обращусь, может, в два разных места, два разных центра помощи. Я посмотрю, какие опции мне доступны». Но часто люди пребывают в таком отчаянии, что они никуда не обращаются, не ищут, какие у них есть опции. Мы в свою очередь стараемся развивать справочно-информационные ресурсы по всей стране, чтобы у нас было много опций и мы знали, кто что лечит и как получить помощь.

В плане психического здоровья я часто думаю об американском индивидуализме. Ведь многие американцы — индивидуалисты. Ведёт ли это неминуемо к катастрофе в условиях режима самоизоляции?

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Мне кажется, одна из проблем здесь заключается в гордости и/или стыде. Обычно такие люди первым делом говорят: «Я сам с этим справлюсь». Или же: «Мне так стыдно, что я до такого докатился, поэтому я не буду просить о помощи». И так мы сталкиваемся с огромными сожалениями.

Я всем советую: позаботьтесь о себе, делайте хотя бы самые основные вещи: в такой период важно много двигаться или, другими словами, поддерживать физическую активность, поддерживать своё физическое здоровье, пить воду, хорошо питаться, спать. У нас же ещё сейчас целая эпидемия проблем со сном — всё больше людей испытывают расстройства сна.

Дата выхода в эфир 11 октября 2020 года.