 

«Эпидемия внутри пандемии» – эксперт CGTN предупредил о долгосрочных психических проблемах и после победы над коронавирусом

14.10.2020, 1:50, Новости дня

В период пандемии человечество «бьёт все рекорды» по психическим проблемам — депрессии, различным формам зависимостей, заявил американский психолог Грегори Джентц в эфире CGTN. По его словам, даже после появления вакцины и отмены ограничительных мер людям придётся ещё долго иметь дело с последствиями пандемии для психического здоровья, поэтому важно заботиться о себе уже сейчас.

В субботу был Всемирный день психического здоровья, и мы уже затрагивали эту тему. Более подробно сейчас мы обсудим её с доктором Грегори Джентцем из Сиэттла. Он эксперт по расстройствам поведения и зависимостям, а также автор нескольких книг. Его последняя работа называется Healing Depression For Life («Излечим депрессию навсегда»). Большое спасибо, что согласились прийти к нам на программу, доктор Джентц. 

 

Вы слышали репортаж Джима Спеллмана. 

 

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ, психолог: Да. 

 

Учитывая то, что сейчас происходит с COVID-19, были ли какие-то подобные прецеденты раньше, в таких же масштабах?

 

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Знаете, честно говоря, мы бьём все рекорды — например, в повышении уровня депрессии. Тревожных расстройств сегодня фиксируется больше, чем когда-либо. Насколько мы знаем, также сейчас растёт число людей, страдающих теми или иными формами зависимости. Мы видим всё больше людей на грани отчаяния. 

 

Тогда каковы возможные последствия пандемии для психического здоровья в долгосрочной перспективе? После того как появится вакцина, после того как всё откроется… Мы уже говорили о долгосрочных последствиях для здоровья физического, но к чему стоит готовиться в плане психического здоровья?

 

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Нам придётся ещё долго иметь дело с различными зависимостями, потому что сейчас всё больше людей сталкиваются с проблемами такого рода, в особенности с алкогольной зависимостью. И всё это нужно будет лечить. Кроме того, мы будем наблюдать немало людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами и обсессивно-компульсивными расстройствами. С этим мы ещё долго будем разбираться. Так что проблемы с психическим здоровьем никуда не денутся, и, на мой взгляд, мы увидим, как они развиваются параллельно со многими проблемами со здоровьем физическим. Сферам здравоохранения и психического здоровья следует к этому готовиться — у нас тут эпидемия внутри пандемии. 

 

Что посоветуете тем, кто сегодня столкнулся с проблемами психического характера?

 

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Дело отчасти заключается в том, что люди могут либо воспользоваться шансом устроить себе своеобразную перезагрузку, либо сидеть и жалеть. Поэтому очень важно не ждать. Люди обычно слишком долго затягивают, прежде чем обратиться за помощью. Есть хорошие опции, где можно получить помощь. К нам отовсюду приходят люди, говорят: «Я больше не хочу жить в отчаянии». Я ещё этого не упоминал, но ведь число самоубийств растёт самым стремительным образом. Так что мы должны быть готовыми обратиться за помощью — есть доступные ресурсы. Давайте не ждать до тех пор, пока начнём жалеть о своей зависимости, о затянувшихся страданиях. 

 

Я бы хотел подробнее поговорить о доступных ресурсах. Зачастую мы видим, как психические проблемы в непропорционально высокой степени захватывают жизни женщин, представителей этнических меньшинств, а также бедных слоёв населения. Существуют ли какие-то ресурсы, специально направленные на поддержку этих групп? Если таковых нет, нужно ли их создавать?

 

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Думаю, что нам нужно больше ресурсов. Просто, вероятно, человеку самому нужно принять решение: «Сегодня я обращусь, может, в два разных места, два разных центра помощи. Я посмотрю, какие опции мне доступны». Но часто люди пребывают в таком отчаянии, что они никуда не обращаются, не ищут, какие у них есть опции. Мы в свою очередь стараемся развивать справочно-информационные ресурсы по всей стране, чтобы у нас было много опций и мы знали, кто что лечит и как получить помощь. 

 

В плане психического здоровья я часто думаю об американском индивидуализме. Ведь многие американцы — индивидуалисты. Ведёт ли это неминуемо к катастрофе в условиях режима самоизоляции?

 

ГРЕГОРИ ДЖЕНТЦ: Мне кажется, одна из проблем здесь заключается в гордости и/или стыде. Обычно такие люди первым делом говорят: «Я сам с этим справлюсь». Или же: «Мне так стыдно, что я до такого докатился, поэтому я не буду просить о помощи». И так мы сталкиваемся с огромными сожалениями. 

 

Я всем советую: позаботьтесь о себе, делайте хотя бы самые основные вещи: в такой период важно много двигаться или, другими словами, поддерживать физическую активность, поддерживать своё физическое здоровье, пить воду, хорошо питаться, спать. У нас же ещё сейчас целая эпидемия проблем со сном — всё больше людей испытывают расстройства сна.

Дата выхода в эфир 11 октября 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Обновленный Nissan Note показали на шпионских фото

06.10 / Страны Запада испугались разоблачений со стороны экс-главы ОЗХО

22.09 / Американские сенаторы призывают США и Европу вместе противостоять России и Китаю

30.09 / “Возможности оплатить 300 тыс. руб. у него нет”. Адвокат “украинского диверсанта” Бессарабова рассказал о штрафе

15.09 / Путин поздравил ветеранов российской санэпидемслужбы

02.08 / Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 4,6 миллиона

01.07 / Зеленский поручил подготовить концепцию революционной судебной реформы – Саакашвили

12.07 / Трамп посещает раненых военных в Национальном медицинском центре под Вашингтоном

21.07 / Луцкий террорист сдался после того, как Зеленский опубликовал видео по его требованию – замглавы ОП

07.07 / В Кремле отреагировали на задержание советника Рогозина за госизмену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска