Bloomberg – переговоры по брекситу застопорились не столько из-за рыбы, сколько из-за политики

14.10.2020, 1:50, Новости дня

Переговоры между Великобританией и Европейским союзом наткнулись на нежелание президента Франции Эммануэля Макрона идти на уступки по распределению зоны для рыбной ловли. Однако, как пишет Bloomberg, на самом деле вопрос не столько в самой рыбе, сколько в политических обстоятельствах и эмоциях.



Reuters

Европейские дипломаты, «переминаясь с ноги на ногу», ожидают, что вот-вот их договорённости по брекситу, с таким трудом достигнутые, будут разрушены «своенравным и непопулярным лидером», пишет Bloomberg. И речь на этот раз идёт не о Борисе Джонсоне, а об Эммануэле Макроне.

Французский президент упорно сопротивляется в споре по вопросу о праве рыбной ловли. Франция хочет сохранить нынешнее положение своих рыбаков, а некоторые сейчас на 75% опираются на рыбу, выловленную в британских водах.

Но дело далеко не только в рыбе, отмечает автор статьи. В ЕС рыбы из британских вод вылавливается на сумму €650 миллионов в год — это капля в море триллионов евро двусторонней торговли ежегодно. И кроме того, Великобритания сама зависит от Европы, поскольку именно туда идёт 75% её экспорта рыбы.

Однако здесь на передний план выходят эмоции и политика. Перспектива вернуть контроль над всей акваторией Великобритании весьма желанна для сторонников брексита. Они даже высказывают предложение создать в море заграждения от иностранных кораблей.

Но и для Макрона ставки высоки, и речь тоже идёт о суверенитете. Если Франция потеряет нынешние возможности для передвижения по морям, то её кораблям придётся оставаться в водах, наполненных судами Нидерландов и Бельгии. С политической точки зрения это будет означать поражение в торговой сфере для промышленных областей Франции, и это в год пандемии.

И чем больше союзники склоняют Макрона к компромиссу, тем больше он будет стоять на своём. Равно как то было в случае с его критикой НАТО или в случае с защитой морских границ от посягательств Эрдогана, Макрон видит в брексите возможность достигнуть внешнеполитического величия.

Британцы наверняка постараются использовать противоречия между Францией и Германией в этом вопросе, отмечает автор статьи. Но есть ещё и Европейский парламент, и он тоже пристально следит за ситуацией. Автору статьи стало известно, что там депутаты выступают против каких-либо дальнейших уступок Великобритании. Тем более что по другим вопросам в адрес Лондона у Брюсселя тоже есть нарекания.

Никому не нужен брексит без договора, но в Европе уже не так боятся этого исхода, как, например, год назад, отмечает журналист Bloomberg.