NBC – Трамп пообещал «зацеловать» своих сторонников — ведь у него теперь иммунитет

14.10.2020, 1:50, Новости дня

Выступая перед своими сторонниками на митинге, Дональд Трамп заявил, что теперь у него есть иммунитет к коронавирусу, и пообещал «зацеловать» всех присутствующих, так как он почувствовал колоссальный «прилив сил», передаёт NBC News. При этом американский лидер подчеркнул, что несмотря ни на какие опасности не собирается отсиживаться в подвале, так как ему нужно быть на публике.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: И вспомните, я с самого начала говорил, что лекарство не может быть хуже болезни. Не может. Не может. Но если вам это не по нраву, оставайтесь дома. Оставайтесь и отдыхайте. Но если хотите выйти, выходите. Что хорошо: я через это (коронавирус. — ИноТВ) прошёл. Теперь мне говорят, что у меня иммунитет. И я почувствовал такой прилив сил, когда пришёл к вам сюда! Я пришёл и всех расцелую! Я буду целовать и парней, и прекрасных женщин. Всех! Зацелую всех!

Да, есть в этом что-то приятное. Мне не надо сидеть под замком в собственном подвале, да я бы на это всё равно ни за что не согласился. Ни за что. Когда ты президент, тебе нужно быть на публике, и это риск. Риск, но общаться с людьми нужно. Но до чего же приятно, что можешь справиться, и у тебя теперь иммунитет. Не знаю, правда, надолго ли. Кто-то говорит, что на всю жизнь, кто-то — что на четыре месяца. Каждый раз, когда я об этом думаю и каждый раз, когда мне об этом говорят, цифра всё меньше, меньше и меньше. Потому что они хотят, чтобы всё было хуже некуда.

Дата выхода в эфир 13 октября 2020 года.