Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее

14.10.2020, 1:43, Разное

46-летняя Михалкова старается следить за своей фигурой. Несколько лет назад актрисе удалось похудеть на 15 килограммов. Но Анна на этом не остановилась, она продолжает избавляться от лишнего веса.

Но процесс этот не быстрый, поэтому пока можно прибегать к самому простому способу казаться стройнее – фотографировать себя сверху. Такое открытие для себя сделала Михалкова, поделившись подобным селфи.

Анна запечатлела себя с букетом тюльпанов. Цветы особенно подошли к разноцветной кофте актрисы. “Для всех кому больше…..ну скажем 18ти лет)) отличный ракурс для селфи! (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)”, – написала знаменитость под снимком.

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Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 12 Окт 2020 в 9:07 PDT

Поклонники признались, что тоже прибегают к такой хитрости, другие же не видят необходимости в сокрытии недостатков, поскольку принимают актрису такой, какая она есть. “Анна, мы вас любим в любом ракурсе”, “Главное, не морщить лоб”, “Очень классное фото”, – отметили пользователи Сети.

Напомним, недавно Михалкова трогательно поздравила сестру с днем рождения. При этом актриса не стала скрывать, что испытывает к родственнице неприязнь, потому что та красивее и умнее ее.