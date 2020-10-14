Мнение: Иран сбил израильский БПЛА “IAI Harop”

14.10.2020, 1:05, Разное

Иранская система ПВО завалила израильский БПЛА "Harop", который применялся азербайджанской армией в Нагорном Карабахе.

БПЛА залетел в воздушное пространство Ирана и был сразу сбит. Машина упала на территории Ирана и соответственно попала в руки к иранцам, которые в теории могут использовать обломки для изучения израильских технологий по производству БПЛА-камикадзе. Возможно, что-то полезное для иранской программы БПЛА-камикадзе узнают. Иранцы в этом плане весьма рачительно подбирают все что могут достать из чужих технологий и включают добытое в свою национальную программу развития БПЛА, которой в существенной мере построена вокруг творческого копирования и доработки чужих технологий, что собственно и позволяет Ирану находится в числе лидеров по развитию военных БПЛА.

Собственно, это тот самый БПЛА, который по мнению израильского суда "не используется в боевых действиях и находится в резерве на складах".



Помимо версии с сбитием БПЛА, также рассматриваются версии перехвата управления (такой опыт у Ирана есть) и техническая неполадка, приведшая к падению дрона. Но публичная позиция – сбили.

Иран ранее уже предупреждал, что будет очень жестко следить за тем, чтобы воюющие стороны не нарушали его воздушное пространство, которое он будет решительно оберегать от посягательств.

* * *

И еще по Ирану и Карабаху.

Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Армении встретился с иранским военным атташе.

В случае с Ираном, Армению конечно интересует не только дипломатическая позиция Тегерана призывающего к прекращению огня и переговорам, сколько возможность завоза вооружений через территорию Ирана и, возможно, закупка вооружений у самого Ирана. Насколько Иран в этом сейчас заинтересован, сказать сложно. С одной стороны Иран никак не осуждает Азербайджан и в некоторых городах Ирана проходили митинги в поддержку Азербайджана, но с другой стороны Иран всячески осуждает развертывание сирийских боевиков в Карабахе.

Как представляется, Ирану как и РФ был выгоден статус-кво на Кавказе, потому что он сейчас занят гибридной войной в Ираке, Сирии и Йемене, а также укреплением шиитского моста. Втягивание в конфликт в Карабахе на стороне одного из участников, мало что может принести Ирану, а вот проблемы, в том числе и внутри страны, создать может.

С другой стороны, можно вспомнить, что в марте 2020-го года турки нанесли удар по иранским прокси к западу от Алеппо, после чего Иран официально предупредил турок, что если еще раз такое будет, то уже в турок и их прокси полетят ракеты и дроны. После этого иранских прокси бомбить перестали.

PS. Ну и просто. Вышло интересное видео с демонстрацией иранских наземных дронов. Как не трудно заметить, иранцы вовсю экспериментируют в этом направлении, но в отличие от БПЛА, это пока все больше концепты и прототипы. Плюс там еще немного про иранскую робототехнику.