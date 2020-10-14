Австралийские пожарные выпустили календарь, посвященный спасению пострадавших от лесных пожаров животных

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14.10.2020, 0:55, Новости дня

Австралийские пожарные выпустили свой традиционный календарь, который в этом году посвящен диким животным Австралии. Об этом сообщает издание Boredpanda.

Создатели календаря напомнили, что по разным оценкам, в ходе лесных пожаров летом этого года в стране погибло до 1 млрд животных. Кроме того, огонь лишил многих животных возможности вернуться в их естественную среду обитания. Часть средств от продажи календаря будет направлена в фонды, обеспечивающие восстановление природы Австралии после разрушительных пожаров. 

В этом году австралийские пожарные выпустили шесть версий своего традиционного календаря на 2021 год. В трех версиях спасатели позируют с животными – котятами, щенками и представителями австралийской фауны.

Австралийский календарь пожарных был учрежден в 1993 году для поддержки Фонда детских больниц, собирающего средства на лечение детских ожогов. С тех пор он собрал более $3,2 млн для различных благотворительных организаций. 

australianfirefighterscalendar.com

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. 

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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