 

Facebook запретил рекламу с призывами к отказу от вакцинации

14.10.2020, 0:55, Новости дня

Социальная сеть Facebook запретила рекламу публикаций и сообществ, которые призывают отказываться от вакцинирования. Об этом 13 октября заявила пресс-служба Facebook.

“Наша цель – помочь сообщениям о безопасности и эффективности вакцин добраться до широкой аудитории, одновременно запретив рекламу с дезинформацией, которая может нанести вред общественному здравоохранению”, – говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что группы противников вакцинации останутся в Facebook, так как их существование не нарушает правил. 

“Хотя эксперты в области общественного здравоохранения согласны с тем, что в ближайшее время у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, есть шаги, которые люди могут предпринять, чтобы оставаться здоровыми. Это включает в себя прививку от сезонного гриппа”, – сообщается в релизе.

Соцсеть начнет напоминать пользователям о проведении вакцинации от гриппа и добавит в новостную ленту материалы от органов здравоохранения. Нововведения начнут действовать в США на этой неделе. Постепенно их введут и  других странах, отметили в компании. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Признанной на международном уровне вакцины от коронавирусной инфекции пока не существует.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на 13 октября в мире зарегистрировано более 37,9 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли почти 1,08 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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