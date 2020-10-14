Кто раскачивает эмоциональные качели климакса

14.10.2020, 0:50, Разное



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Виноваты гормоны

Менопауза отсчитывается ровно через год после последних месячных. Обычно это происходит в возрасте около пятидесяти. Лет за пять-десять до этого уровень половых гормонов – прогестерона и эстрогена – становится неустойчивым и начинает падать. Это называется пременопаузой.

Эстроген влияет на синтез «гормонов настроения». Он стимулирует выработку и усиливает действие серотонина, поэтому его недостаток может спровоцировать депрессию. Риск депрессии выше в период колебания гормонов, чем в период постменопаузы, когда уровень эстрогена становится стабильно низким. До 20% женщин испытывают депрессию из-за неустойчивости уровня эстрогена. Тревожность и беспокойность могут появляться и без связи с диагнозом «депрессия».

Снижение гормона само по себе неспособно предсказать, насколько переменчивым будет настроение. Уровни эстрогена и прогестерона не отличаются у женщин с депрессией и без нее. Скорее, некоторые группы более склонны к дисфориям из-за гормональных колебаний. Более чувствительны оказались женщины с ПМС и послеродовой депрессией в анамнезе.

Также оказалось, что снижение эстрогена стимулирует выработку фермента MAO-A в головном мозге. Чем он выше, тем больше человек предрасположен к депрессии и нейродегенеративным заболеваниям. Ученым даже удалось выяснить, что большое количество MAO-A делает нас более плаксивыми.

Виновато прошлое

В Швейцарии обнаружили, что психические проблемы не всегда напрямую связаны с гормональными качелями в менопаузу. Исследователи наблюдали 168 женщин в период с 21 года до 50 лет. Выяснили, что чем больше было стрессов и неврозов до тридцати-сорока, тем значительнее такие же симптомы проявлялись в возрасте 41-50 лет.

Эмоциональная неустойчивость в молодости влияла только на степень раздражительности и нервозности. Появление в менопаузу психиатрических диагнозов, таких как депрессия или тревожные расстройства, никак не зависело от уровня стресса в течение жизни.

Виновато общество

Пока мы буквально копаемся в себе, измеряя отклонения в анализах, причина женского стресса может скрываться во внешних факторах. Недостаток социальной поддержки и безработица, отсутствие партнера или плохие отношения, тяжесть ежедневных забот и страх старости могут стать триггерами плохого настроения независимо от уровня гормонов.

Было замечено, что даже уровень образования влияет на перепады настроения в менопаузу. Чем меньше училась женщина, тем вероятнее у нее будут проблемы с эмоциями и депрессией в возрасте около пятидесяти.

Перепадов настроения, депрессии и неприятных физических симптомов до и во время менопаузы часто можно избежать. Начать можно с посещения гинеколога.