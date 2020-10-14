Убийство на почве ненависти – Личное мнение

14.10.2020, 0:40, Разное

Новосибирский полицейский убил трансгендерную женщину Викторию Басаковскую.

Да, женщину, а если вы этого не понимаете, то вы — дремучие уроды.



Виктория Басаковская. Фото: Подъём

24 года назад в семье сибиряков родилась девочка с телом мальчика. Назвали Колей.

Для особо тёмных и отсталых хочу сделать акцент: именно девочка с телом мальчика, а не мальчик, который непонятно на каком основании возомнил себя девочкой. Это не придурь, не блажь, а особенность хромосомы. Человек таким родился, и травить его за это может только тупое быдло.

А уж убить — только нелюдь с пластмассовым сердцем.

Посмотрите на Викторию: да в ней — больше женственности, чем во всех девках, с которыми я дружу вместе взятых, включая меня саму.

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Мягкая, деликатная, вежливая, совершенно не злобная, с нулевым уровнем агрессии по отношению к миру, который был к ней настолько жесток, что не дал дожить даже до 25-летия.

Лично мне таких людей хочется не гнобить, а иметь в друзьях. Я бы с удовольствием с Викторией дружила, но её жизнь забрал сотрудник полиции.

Сейчас он даёт показания, признаваясь, что совершил убийство на почве ревности. Говорит, что Виктория была его девушкой.

Не верю.

Лично я верю в другое: полицейский прекрасно понимает, что за убийство на почве ревности в состоянии аффекта ему дадут года 3, выйдет по УДО и того раньше.

А вот убийство на почве ненависти — совершенно другая статья: тут посидеть придётся.

Убийца это знает и строит из себя влюблённого ревнивца, а по факту является хладнокровным убийцей, который задушил девушку, когда понял, что та — трансгендер.

Как относитесь к трансгендерам? Почему?

Какое наказание считаете адекватным для убийцы Виктории?

Сказать, как к трансгендерам отношусь я? Самые тонкие, самые классные, самые приятные лично мне люди!