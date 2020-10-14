Убийство на почве ненависти – Личное мнение
14.10.2020, 0:40, Разное
Новосибирский полицейский убил трансгендерную женщину Викторию Басаковскую.
Да, женщину, а если вы этого не понимаете, то вы — дремучие уроды.
Виктория Басаковская. Фото: Подъём
24 года назад в семье сибиряков родилась девочка с телом мальчика. Назвали Колей.
Для особо тёмных и отсталых хочу сделать акцент: именно девочка с телом мальчика, а не мальчик, который непонятно на каком основании возомнил себя девочкой. Это не придурь, не блажь, а особенность хромосомы. Человек таким родился, и травить его за это может только тупое быдло.
А уж убить — только нелюдь с пластмассовым сердцем.
Посмотрите на Викторию: да в ней — больше женственности, чем во всех девках, с которыми я дружу вместе взятых, включая меня саму.
https://t.me/lenamiro/7303
Мягкая, деликатная, вежливая, совершенно не злобная, с нулевым уровнем агрессии по отношению к миру, который был к ней настолько жесток, что не дал дожить даже до 25-летия.
Лично мне таких людей хочется не гнобить, а иметь в друзьях. Я бы с удовольствием с Викторией дружила, но её жизнь забрал сотрудник полиции.
Сейчас он даёт показания, признаваясь, что совершил убийство на почве ревности. Говорит, что Виктория была его девушкой.
Не верю.
Лично я верю в другое: полицейский прекрасно понимает, что за убийство на почве ревности в состоянии аффекта ему дадут года 3, выйдет по УДО и того раньше.
А вот убийство на почве ненависти — совершенно другая статья: тут посидеть придётся.
Убийца это знает и строит из себя влюблённого ревнивца, а по факту является хладнокровным убийцей, который задушил девушку, когда понял, что та — трансгендер.
Как относитесь к трансгендерам? Почему?
Какое наказание считаете адекватным для убийцы Виктории?
Сказать, как к трансгендерам отношусь я? Самые тонкие, самые классные, самые приятные лично мне люди!
Источник: Лена Миро
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