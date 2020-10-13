Кипр прекратит торговать «золотыми паспортами»

13.10.2020, 10:20, Новости дня

Правительство Кипра приняло решение свернуть запущенную семь лет назад программу по предоставлению гражданства страны иностранцам, вкладывающим от €2 миллионов в недвижимость на территории острова, пишет The Independent. По данным газеты, поводом для такого шага стало скандальное расследование телеканала Al Jazeera, в ходе которого кипрские чиновники выразили готовность предоставить «золотой паспорт» вымышленному китайскому бизнесмену, «отсидевшему» за отмывание денег.



Reuters

Кипрская программа «золотых паспортов», в рамках которой состоятельные иностранцы, вложившие в недвижимость на острове от €2 млн, получали гражданство страны, будет свёрнута, пишет The Independent. По данным британской газеты, такое решение приняло правительство Кипра по рекомендации министерств финансов и внутренних дел.

Как подчёркивается в материале The Independent, к подобному шагу власти Кипра подтолкнуло скандальное расследование телеканала Al Jazeera, в рамках которого журналисты канала связались от имени вымышленного китайского предпринимателя с рядом высокопоставленных кипрских чиновников — включая члена парламента Кристакиса Джованиса и спикера Димитриса Силлуриса — и смогли получить от них обещание помочь инвестору в получении паспорта несмотря на то, что он по их легенде ранее отбыл срок за отмывание денег. Беседы с чиновниками журналисты записали при помощи скрытых камер.

По данным The Independent, Джованис и Силлурис опровергли обвинения в злоупотреблениях в свой адрес, заявив, что не воспринимали попытки «инвестора» получить гражданство всерьёз и лишь пытались выведать у его «представителей» побольше информации, дабы затем передать её в правоохранительные органы Кипра. Силлурис также пообещал, что на следующей неделе сложит с себя полномочия до окончания расследования в связи с инцидентом.

Комментируя расследование Al Jazeera, официальный представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что исполнительный орган Евросоюза рассмотрит вопрос о начале судебных разбирательств в связи с нарушениями со стороны Кипра. «Мы, не веря своим глазам, наблюдали, как высокопоставленные чиновники торгуют европейским гражданством в целях личной финансовой выгоды», — приводит его слова The Independent.

Как напоминает обозреватель британской газеты, кипрскую программу «золотых паспортов», которая, «по некоторым данным, пользовалась большой популярностью у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи», неоднократно критиковали в прошлом за то, что она несёт риск создания на острове схем по отмыванию денег. От желающих получить гражданство Кипра — а вместе с ним и право жить, работать и учиться в любой из стран ЕС, куда входит эта страна — не требовалось ни жить на острове, ни даже туда приезжать. Программа также не включала никаких требований по владению языком и не подразумевала каких-либо собеседований, а для получения вида на жительство на Кипре достаточно было вложить в недвижимость всего €300 тыс.

С момента запуска программы в 2013 году она принесла Кипру более €7 млрд, однако в сентябре счётная палата страны сообщила, что несколько тысяч паспортов могли быть предоставлены с нарушениями, упоминается в материале The Independent. По данным газеты, в прошлом году агентство Reuters по результатам собственного расследования выяснило, что после референдума о брексите 2016 года в Великобритании ряд заявления на «золотые паспорта» подали несколько лиц, спонсировавших британскую Консервативную партию.

Кипр — не единственная страна, которая пытается привлечь «состоятельных людей», обещая гражданство в обмен на инвестиции: аналогичные программы существуют во многих государствах от Панамы до Малайзии. А чтобы получить по «программе для индивидуальных инвесторов» гражданство Мальты, которая также входит в состав ЕС, иностранцам достаточно предоставить правительству страны единовременный взнос в размере €650 тыс., вложить €150 тыс. в определяемые властями предприятия и прожить на мальтийской территории пять лет.