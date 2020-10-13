Мнение: Письмо: “Паровоз свалился и лежит”

13.10.2020, 23:15, Разное

Из-за того что люди используют речь вместо рефлексии и мыслят вслух, они считают, что любые свои слова можно забрать назад.

Вывалили решето, а потом подумали и отказались от своих слов и даже обругали тех, кто услышал, чтобы не подслушивали.

Нет никакой ответственность за то что сказали, нет понимания, что ни один свой ход нельзя отыграть назад, только сделать новый ход.

Во многих играх, и в го, и в нарды, и в шахматы, и в шашки есть правило – не трогать фигуру или фишку после того, как сделан ход. В го даже автоматически проигрыш засчитывается, если вы поставили кость, а потом снова ее схватили. Пока держите в руке, можно что-то поменять, разжали пальцы, все. Свершилось.

Ваше – пока у вас, сделали ход – это теперь на чужой территории.

В отношениях большинство не хотят понять, что если разжали рот и сказали, все, обратно не заберешь. То одно говорят, то другое, предлагают что-то, потом отказываются от своих слов, и в качестве компенсации предлагают новую порцию своего решета: оправдания, рассуждения, размышления вслух, чтобы окончательно вынести мозг.

И вы еще удивляетесь, почему ваша значимость не растет, а падает.

pargelion

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Помогите, пожалуйста, увидеть ситуацию сверху. Эмоции затапливают, а трезвый взгляд сбоит.

(Не эмоции затапливают, а противоречивые желания из-за привычки использовать ЗВ и носить корону)

Познакомилась в начале пандемии в тиндере с замечательным мужчиной. Мне было непривычно от одиночества в четырех стенах и не хватало общения, а ему просто было скучно, хотя он работал. Учитывая, что была изоляция и пропускной режим — общение было просто общением. Он иногда предлагал доехать до меня и погулять в парке, но я переживала и не очень хотела, так что нет.

(По важному “так что нет” уже понятно, какую свою роль она считает нормальной в отношениях. Сверху, повелевающую. Как только заметили формулировки сверху, можете быть уверены, дальше корону будет бомбить от “унижения”, то есть недостатка почтения)

Потом уехала за город на лето с удаленкой и продолжили трепаться в мессенджерах. Летом запланировали встретиться, поближе ко мне. Но случился форс мажор и он не смог выбраться с работы. Я тогда высказала мысль, что раз не судьба, значит так и пусть. Немного отгородилась, но вроде поговорили, я поняла, что мне без него скучно и продолжили общаться. В августе у нас обоих был отпуск, соответственно должны были разъехаться на него и встретиться уже после. Только меня кошки драли и я все таки настояла на встрече до отпуска. Он приехал, познакомились, такой приятный, симпатичный. Погуляли по городу, на прощанье поцеловались и разъехались.

Он женат, сыновья у нас почти ровесники. Я тоже не особо свободная, изначально озвучивал, что он хочет все вспомнить, а я просто развеяться от ситуации с изоляцией.

(Темнит насчет своей несвободы, скрывает часть важных условий, но хочет разбора)

Каждый день в отпуске переписывались, слали фотки. Когда вернулись из отпуска встретились, он привез сладости, я ему сувенир. И как-то завертелось, общаемся, гуляем, я к нему на работу приезжаю посидеть, поболтать. Целуемся. А месяц назад доцеловались и до остального. Я выпила вина, было хорошо, моей силы воли не хватило остановить, а когда оказалась в трусах — было уже как-то поздно вскакивать и убегать.

(Она оправдывается, что дала ему, как будто правильным было бы целоваться, но не давать. Вот я пишу всегда, что с разбега кидаться в постель не нужно, но ходить и щипцевать мужика, не давая ему и выдавливая из него мольбы и обещания – в десять раз хуже. В десять раз хуже ваши щипцы, женщины. Если формат не просто общения и культурного досуга, а флирт и поцелуи, не стройте из себя дев-в-башне в ожидании, что кто-то будет влезать по стене)

Все это получилось быстро и спонтанно. Потом он начал предлагать повторить, найти какой-нить вариант на целый день и спокойно провести его вместе. Я согласилась, что было бы не плохо. Мы еще провели свидание, погуляли по городу, посидели за чаем — расстались через кучу поцелуев. И я уехала за город с ребенком на каникулы. Тут мы продолжили общаться с какими-то фразами — про желание увидеться, он предлагал такси мне до города в выхи заказать, а я предложила вместо этого еще раз встретиться в первом городе, где познакомились и там провести время, как он хочет. Он обрадовался, пошел выбирать гостиницу, я тоже побежала планировать время.

А ночью меня накрыло. Эволюция, понимаю теперь, что это предложение было мои паровозом, потому что на следующий день все и случилось, он упал.

(Дело не в паровозе, а в том, что шкатулка внезапно оказалась пустой, корону кормить нечем и автора накрыла паника, что она продешевила. Надо было заставить побегать, надо было дождаться, пока сам будет умолять повторить, ну зачем же, зачем она так легко согласилась и сама сделала шаг навстречу. Вот о чем ее муки)

Ночью я переживала, что как любовница я, наверное, ни очень и вряд ли смогу даже просто расслабиться и быть раскованной. Так то я стройная, тело подтянутое, но есть интимные проблемы, которые страшновато открывать. И я последнее время ими загналась, а решить пока не получается. Это мои проблемы я не хотела их вываливать решетом.

(Тут она опять темнит. О всем самом важном темнит. Что с ней не так? Одной груди нет или шрам на животе? Не понятно, про какие она интимные проблемы, которые не помешали их сексу в первый раз. А муки ее о том, что она уже открыла хлеборезку, но боится, что ожидаемой любви не получит)

Днем он радостно написал, что ждет не дождется, когда мной налюбуется. Это меня и подкосило:

С: фоток, ты не делала?

Я: неа, лежала, музыку слушала, медитировала

С: Понял, надеюсь скоро тобой налюбуюсь тогда

Я: давай без громких эпитетов, плс. Не надо любоваться, я же не картина в музее)

(“Давай без громких эпитетов, плс” – это Училка, особенно плс, да и все остальное. Какие же вы противные, женщины. Чтобы вам в следующей жизни мужиками родиться и встречаться с такими как вы)

С: Ничего не знаю, буду любоваться

С: Мне нравится твоё тело, так что, не вижу тут ничего сверхъестественного

Я: у мя обычное тело с моими особенностями. если будешь любоваться – я стану стесняться, так что сам выбирай, по простому или все усложним.

(Ну вот она сидит со своей кислятиной, что продешевила и поэтому сейчас будет стучать по нему скалкой и орудовать щипцами, чтобы выбить корм короне)

Штурман-штурманович – пытаюсь от него избавиться. Паника взяла верх над разумом, стала неприятна мысль, что надо как-то соответствовать тому на что согласилась.

(Совсем не поэтому паника. Не соответствовать она хочет, а обожание принимать)

Он продолжал писать о том что все у меня здорово, понимаю, что пытался меня растормошить, что бы я успокоилась, просить фотки того что меня смущает, что бы я раскрылась и перестала стесняться. Но ничем хорошим это не закончилось. Я уже отвечала через раз и под вечер поняла, что секс для меня под вопросом. И когда я уже не знала, что еще ему ответить, он написал, что бы я сказала, если не передумала ехать.

(Достала она своими кислыми щами и скалками, отморозила и себя, и мужика. А всего-то надо было – заклеить скотчем рот и ехать туда, куда договорились, куда сама уже предложила)

Пошла ва-банк – достала тяжелую артиллерию:

С: А я бы хотел, чтобы расслабилась и получила удовольствие

С: Надеюсь, если не передумаешь, ты мне скажи что все ок

С: И если я тебя сегодня чем то достал, прошу прощения

Я: вот ты… щас вот задам вопрос и выкручивайся как хочешь

С: Как есть, так и говори

С: Или это я такой

Я: ща проверим. ок

Я: ты меня любишь?

С: Сложно ответить

С: Непонятное чувство

Я: Страсть, скучаю

С: Ещё вопросы?

Я: да нет…

Я: тогда мне лучше не ехать

(Тяжелую артиллерию она достала. Но бомбит только ее)

Сначала мой паровоз, потом я достала отбойный молоток, потом паровоз свалился и лежит. Дальше все уже понеслось, он оправдывался тем что ему надо время, что он хочет долгосрочных отношений и все будет.

Мне так противно от себя стало, я не думала ни о каких долгосрочных отношениях, мне хотелось ярких эмоций на встречах, но я поняла, что теперь я в углу. Согласиться на поездку в таких вводных я уже не могу, а что делать не понятно. Вяло огрызалась, что он целый день требовал от меня откровенности, а самому вагон времени нужен. Он сказал, что это не он гнал, а я. Предложила дружбу. Он ответил, что это странно, но если хочу можем сделать вид, что ничего между нами не было. И он может подождать пока луна затмит меркурий, и я захочу. Увидела, как моя не особо высокая СЗ подупала.

Как-то смогла остановиться:

Я: И теперь это никак не исправить(

С: Все можно исправить

С: Какая-то хрень короче (

Я: Да. Надо остановиться. И выдохнуть

Я: А ты наверное все выкурил что было

С: Да ты прям в точку. Сижу без сигарет и бесит все ещё сильнее

Я: Это ужасно

С: Да уж

Я: У мя есть компромиссный вариант. После того как ты покуришь. А я погуляю

С: Я до 10 не покурю

Эволюция, подскажите, не понимаю, я догадываюсь, что ему надо: прикольная девушка, развлечься, хорошо провести время. А мне тоже этого хочется, но по полной, хочется что бы во время секса можно было говорить про любовь и слышать это.

(Здесь у нее типичное вранье женщин, привыкших к ЗВ. Помните пост был про таких, которые любят женатых? Вот так они все и любят женатых. Делают вид, что хотят легкости, а на самом деле рассчитывают, что женатые влюбятся в них и на второе свидание начинают скалкой выбивать признания в любви. Понимаете, откуда это их вранье происходит? Когда они представляют легкость, они представляют себя наверху, а дальше оказывается, что если мужики женатые не влюблены, а просто спят с ними, они внизу, и их бомбит)

И наедине с ним хочется остаться, я видимо прилипла и отлипнуть не могу. Мужчин на горизонте нет, без этого будет очень скучно, так что погружусь в работу, что бы забыться. И еще я запуталась, как определить, когда секс в начале отношений — это их развитие, а когда слив.

(Главный ваш слив – это ваши противные щипцы и скалки, автор, ничто с ним не сравнится)

Подскажите, как мне сейчас выгоднее себя вести: дружба или уходить?!

(Даже здесь она хочет важно куда-то “уйти”, как будто они где-то вместе, а не каждый сам по себе)

Спасибо большое!