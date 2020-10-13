Польша оценила «европейские стремления» Украины

13.10.2020, 23:08, Новости дня

Для вступления в Евросоюз Украине требуются большие изменения внутри страны, считает президент Польши Анджей Дуда.

«Мы всегда поддерживали европейские стремления Украины. В то же время вступление в ЕС требует много изменений, которые Украина должна провести в своей стране», – передает слова Дуды ТАСС.

Польский лидер также подчеркнул, что страна всегда должна иметь перспективу вхождения в ЕС.

В феврале 2019 года Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

Против вступления Украины в ЕС высказались немецкие депутаты партии «Альтернатива для Германии».