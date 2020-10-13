США заявили о «джентльменском соглашении» с Россией по СНВ-3

13.10.2020, 23:08, Новости дня

Если РФ согласится на заморозку ядерных арсеналов, Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, требуется «существенный» режим верификации выполнения соглашения. Он заявил, что РФ является «серийным нарушителем договоров». США предложили меры доверия, которые помогли бы заморозке ядерных соглашений, сказал Биллингсли. Он отметил, что любые договоренности в этой сфере с Россией необходимо формулировать так, чтобы их можно было распространить на Китай

Если Москва даст согласие «на ограничение или заморозку ядерного арсенала», США «готовы сделать то же самое» и «продлить СНВ-3 на какой-то срок». Речь идет в том числе и о заморозке тактических носителей, которые, по мнению США, составляют до 55% потенциального ядерного арсенала России, передает РИА «Новости».

При этом США полагают, что «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне наших правительств» – «джентльменское соглашение», которое, как надеется Вашингтон, будет одобрено российским парламентом. США «готовы к сделке», ее можно заключить «уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это», сказал Биллингсли. Он выразил надежду, что «в ближайшие дни» США получат от РФ сигнал о согласии на предложенную сделку.

«Пришло время для стран, которые исторически занимали сильные позиции по вопросам ядерного оружия, продемонстрировать свою искренность по этому вопросу. Многие страны уже сделали это. Призвать Россию принять сделку, которые мы предложили ей, было бы хорошим началом. Также они должны призвать Китай сесть за стол переговоров и вести переговоры», – сказал он.