Мнение: Азербайджанская армия в Гадруте

13.10.2020, 23:00, Разное

Азербайджанцы судя по выложенному видео таки смогли продавить армян (на утро 13 октября МО Армении заявляло о полном контроле Гадрута) и войти в Гадрут, представив первое видео из города и вывесив флаг на одном из зданий.

UPD: Информацию уточнили. Видео снято не в самом Гадруте, а в прилегающем к нему поселке Тагашер, из которого открывается вид на Гадрут.

Судя по публикуемым кадрам, вчера вечером или уже сегодня, азербайджанцы смогли закрепиться на высотах к югу от Гадрута и осуществить вход в восточную часть города лежащего в низине.

Что там у армян на противоположных холмах, пока сказать сложно. Потеря Гадрута в обозримой перспективе приведет к потере Физули.

PS. Видео привязали к картам -это поселок и высота Тагашер рядом с Гадрутом ("hadrut" 39 ° 31'12.2 "N 47 ° 00'37.5" E) – по сути, азербайджанцы сейчас пытаются охватить Гадрут с запада, продвигаясь через горно-лесистую местность.



Фото дома в Тагашере, на котором повесили азербайджанский флаг.

Так что о взятии Гадрута пока говорить рано, но уже довольно близко к решению этой задачи подобрались.

Если азербайджанцы будут контролировать высоты к югу от Гадрута и осуществлять огневой контроль над дорогой ведущий к Гадруту от Степанакерта, удерживать Гадрут будет затруднительно, хотя если они смогут держаться на противоположных высотах, то там они еще смогут вести оборонительные действия, хотя о полном контроле Гадрута им придется забыть. Так что полной зрады у армян пока не случилось, но обстановка для них серьезно ухудшилась.

PS. Плюс репортаж Anna News о ситуации в Гадруте