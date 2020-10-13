Мнение: О ношении масок в эпоху CoVID-19: убойная статистика

13.10.2020, 22:55, Разное

CoVID-19 реально убивает.

В общем, даже известно, насколько реально. Согласно последним данным, коэффициент летальности от коронавирусной инфекции, усреднённый по всем возрастным группам и включающий поправку на бессимптомных носителей, составляет от 0,2% до 1,6% в зависимости от возрастной группы. А в среднем – 0,66%.

Тем, кому кажется, что это не страшно, имеет смысл знать некоторые вещи. Например, шанс для американского военнослужащего погибнуть на войне в Ираке был в разы меньше. Сопоставимый риск гибели наблюдался разве что у экипажа космического корабля «Аполлон», когда космонавтика ещё была билетом в неизведанное. Причём последняя оценка учитывает и драмы на Земле.

И, да, ещё одно, не менее важное. CoVID-19 – совсем не сезонный грипп. Для него коэффициент летальности, в зависимости от штамма, составляет около 0,04–0,1%, а то и намного ниже.

Казалось бы, всё это – повод задуматься не только о крепком иммунитете, который, к слову, #коронавирус умеет обманывать, но и о превентивной защите. Да-да, набившие оскомину социальное дистанцирование + медицинская маска. Причём именно в сочетании. Вот эту парочку директор американского Центра по контролю заболеваний Роберт Редфилд назвал тем самым средством, которое гарантирует лучшую защиту от CoVID-19, чем вакцина. Последняя, кстати, обладает максимум 70%-й эффективностью – и то по самым оптимистическим оценкам. А в американском FDA заявили о готовности одобрить вакцину, доказавшую в ходе испытаний хотя бы 50%-ю эффективность.

Способность обычной медицинской маски сокращать продолжительность вспышки вирусных инфекций была отмечена ещё во время первой коронавирусной эпидемии – SARS, которую вызвал предок нынешнего вируса, перешедший к человеку от летучих мышей. Но в этом месте так и слышится возмущённый гул безмасочников. Ведь по их убеждению, маска не защищает от заражения. Она пропускает воздух с боков и не фильтрует мелкие аэрозоли, где частицы меньше 10 мкм. А ведь в них тоже могут гнездиться сотни вирионов, чей размер составляет десятки нанометров.

Вывод: маска бесполезна. Но так ли это?

Во-первых, эксперименты, где тестировалась фильтрующая способность масок, проводились по одному принципу. Образец натягивали на трубу, за которой были установлены газоанализаторы и камера для съёмки, затем обдували спереди потоком специально окрашенной водно-солевой аэрозоли, имитирующей всё то, что вылетает изо рта человека при кашле, и замеряли результат. Причём обдув производился с расстояния 40 см, и скорость его была постоянна.

Всё это лишь с долей условности можно отнести к реальной жизни, где люди в большинстве случаев удерживают между собой более длинные дистанции, да и аэрозольные частицы распространяются не по прямой лоб-в-лоб.

В действительности, медицинская маска из трёх слоёв специального нетканого материала тоже защищает. Мелкие капли удерживаются внутри неё благодаря электростатическому эффекту. Конечно, это не 100% гарантия, но 50-60% мелкодисперсных частиц маски могут отфильтровывать в реальной жизни. Даже если постановочные эксперименты говорят обратное.

С другой стороны, эксперименты показывают, что ещё лучше медицинская маска защищает от заражённого человека. В этом случае она более чем на 90% блокирует разлёт в окружающую среду заражённых вирусами аэрозолей, образующихся при чихании, кашле и даже разговоре. С учётом бессимптомных и предсимптомных больных, обязательное ношение масок в закрытых помещениях может рассматриваться как хорошая альтернатива принудительной тотальной изоляции всех и вся.

И ещё, носить или не носить маску в общественных местах – вопрос не только медицинский, но также этический. Как известно, одеждой, аксессуарами, поведением человек посылает некое сообщение о себе Urbi et Orbi. И оно считывается другими людьми.

Так вот, что говорит окружающим тот, кто носит защитную маску на лице? «Люди, я забочусь о вашем #здоровье, даже если мне это доставляет дискомфорт», – вот так примерно его месседж читается.

А что транслирует человек без маски? «Да чихать я на всех вас хотел, лишь бы не испытывать неудобств!». И начинает казаться, что это какой-то нехороший человек, пусть даже внутри он милый и белый…

Итак… Что бы хотели сказать граду и миру вы? Что маски носят только тру́сы, а вы не трус? Или что-то более доброе и мирное?