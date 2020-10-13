 

Токсоплазмоз на мягких лапах: опасна ли кошка в доме?

13.10.2020, 22:45, Разное


2
минуты

Что такое токсоплазмоз?

Это заболевание, которое вызывает одноклеточный паразит Toxoplasma gondii. Заразившись, можно проносить в себе инфекцию всю жизнь и не испытывать особых симптомов. Так происходит у большинства инфицированных. Но токсоплазмоз может быть и смертельным, а также во время беременности вызвать серьезные врожденные дефекты у плода.

Как проявляется болезнь?

Если симптомы все-таки появились, они могут быть такими:

  • жар;
  • увеличенные лимфоузлы, особенно шейные;
  • головная боль;
  • ломота в теле и мышечные боли;
  • больное горло.

Неприятные ощущения продолжаются около месяца и проходят сами по себе.

Если у человека до заражения были проблемы с иммунитетом, то последствия токсоплазма серьезнее:

  • Головные боли, судороги, помутнение сознания вплоть до комы. Это результат поражения мозга.
  • Кашель и одышка из-за инфицирования легких.
  • Проблемы со зрением и боль в глазах, особенно при ярком свете, – еще один вариант инфекции.

Если во время беременности заражается ребенок, болезнь может проявиться спустя месяцы и даже годы. Для врожденного токсоплазмоза характерно:

  • двустороннее поражение сетчатки;
  • кальцификаты головного мозга;
  • отставание в психомоторном развитии;
  • скопление лишней жидкости в желудочках мозга.

Так это опасно или нет?

Для большинства нет. Например, в США около 40 миллионов человек могут быть инфицированы токсоплазмой. Но в группе риска остаются планирующие беременность и беременные, а также люди с иммунодефицитами, онкобольные и пациенты с пересаженными органами.

При чем тут коты?

Возбудитель размножается только в кишечнике кошек и выделяется наружу вместе с экскрементами. Так вода, почва и наполнитель кошачьего туалета становятся инфицированными. Через кошачьи фекалии токсоплазма попадает в организм свиней, коров, овец, в птиц и грызунов.

В идеальном мире токсоплазмы у нее три «переезда»: из кошки в окружающую среду, оттуда – в мышь и обратно в кошку. Чтобы не прогадать, инфекция старается осесть в нервных клетках мыши и управляет ее поведением. Зараженные грызуны становятся безумными и неоправданно храбрыми. Инфекция заставляет их делать все, чтобы найти кошку и выйти к ней навстречу.

Человек может заменять мышь в жизненном цикле токсоплазмы. Возможно, из-за этого мы тоже обожаем котиков. Однако, для инфекции этот путь тупиковый: кошка может заболеть только съев что-то зараженное.

Как заражается человек?

Можно подхватить токсоплазмоз, убирая кошачий туалет, гладя больную кошку или съев плохо вымытые овощи и полусырое мясо, содержащие цисты токсоплазмы. Ребенок заражается от инфицированной матери через плаценту.

После попадания в тело человека инфекция формирует так называемые псевдоцисты в скелетных мышцах, сердце и мозге. То есть образует оболочку в мягких тканях и скрывается под ней. В эту капсулу не проникают клетки иммунной системы и возбудитель может жить в ней годами. Инфекция активируется, когда иммунитет становится слабым.

Придется отдавать кошку?

Конечно, нет. С большей вероятностью токсоплазмоз будет переносить уличная кошка, поэтому лучше держать животное дома. 

Тем, кто в группе риска, следует соблюдать простые правила:

  • Следить, чтобы кошачий туалет менялся ежедневно. Токсоплазма активна в течение пяти дней после выделения с фекалиями.
  • По возможности перепоручить замену наполнителя для лотка или хотя бы делать это в перчатках.
  • Не заводить кошку во время беременности или болезни.
  • Не трогать бездомных животных.
  • Кормить питомцев только консервами, избегать сырого или недоваренного мяса.

Надо ли проверяться на токсоплазму?

Только если вы беременны или серьезно больны и подозреваете у себя токсоплазмоз. Инфекция определяется по наличию антител в плазме крови. Антитела IgM говорят о недавнем инфицировании. IgG – о том, что заражение было в прошлом. Опасна только свежая инфекция.

Можно ли предотвратить инфекцию?

Самая лучшая профилактика – мыть руки после общения с кошкой и перед едой. Важно тщательно готовить мясо, особенно свинину и баранину, мыть овощи и пить только чистую свежую воду. 

Любовь к кошкам, если она вызвана микроорганизмом, не самый плохой симптом. Но гарантировать, что токсоплазма не приведет к глазной, респираторной или нейроинфекции, невозможно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Адвокат выдвинул версию об убийстве националиста Тесака

10.08 / Путин написал письмо Лукашенко после выборов

03.07 / Сыну актрисы Анны Цукановой-Котт исполнилось 12 лет: Мы выглядим как брат и сестра!

01.08 / Мнение: Когда проснется Россия?

07.07 / Минивэн LADA Largus оказался самым популярным в сегменте

21.09 / Вскрылись скандальные подробности ДТП с сыном брянского вице-губернатора

26.07 / Гузеева за хорошие «чаевые» стала ведущей «Дома-2»

08.08 / Михаил Дегтярев поручил создать вакцину от участия в несогласованных публичных мероприятиях

19.09 / Ученые назвали замедляющий процесс старения организма фрукт

05.08 / Стала известна реакция Ефремова на предложение выпить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска