Токсоплазмоз на мягких лапах: опасна ли кошка в доме?

13.10.2020, 22:45, Разное



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Что такое токсоплазмоз?

Это заболевание, которое вызывает одноклеточный паразит Toxoplasma gondii. Заразившись, можно проносить в себе инфекцию всю жизнь и не испытывать особых симптомов. Так происходит у большинства инфицированных. Но токсоплазмоз может быть и смертельным, а также во время беременности вызвать серьезные врожденные дефекты у плода.

Как проявляется болезнь?

Если симптомы все-таки появились, они могут быть такими:

жар;

увеличенные лимфоузлы, особенно шейные;

головная боль;

ломота в теле и мышечные боли;

больное горло.

Неприятные ощущения продолжаются около месяца и проходят сами по себе.

Если у человека до заражения были проблемы с иммунитетом, то последствия токсоплазма серьезнее:

Головные боли, судороги, помутнение сознания вплоть до комы. Это результат поражения мозга.

Кашель и одышка из-за инфицирования легких.

Проблемы со зрением и боль в глазах, особенно при ярком свете, – еще один вариант инфекции.

Если во время беременности заражается ребенок, болезнь может проявиться спустя месяцы и даже годы. Для врожденного токсоплазмоза характерно:

двустороннее поражение сетчатки;

кальцификаты головного мозга;

отставание в психомоторном развитии;

скопление лишней жидкости в желудочках мозга.

Так это опасно или нет?

Для большинства нет. Например, в США около 40 миллионов человек могут быть инфицированы токсоплазмой. Но в группе риска остаются планирующие беременность и беременные, а также люди с иммунодефицитами, онкобольные и пациенты с пересаженными органами.

При чем тут коты?

Возбудитель размножается только в кишечнике кошек и выделяется наружу вместе с экскрементами. Так вода, почва и наполнитель кошачьего туалета становятся инфицированными. Через кошачьи фекалии токсоплазма попадает в организм свиней, коров, овец, в птиц и грызунов.

В идеальном мире токсоплазмы у нее три «переезда»: из кошки в окружающую среду, оттуда – в мышь и обратно в кошку. Чтобы не прогадать, инфекция старается осесть в нервных клетках мыши и управляет ее поведением. Зараженные грызуны становятся безумными и неоправданно храбрыми. Инфекция заставляет их делать все, чтобы найти кошку и выйти к ней навстречу.

Человек может заменять мышь в жизненном цикле токсоплазмы. Возможно, из-за этого мы тоже обожаем котиков. Однако, для инфекции этот путь тупиковый: кошка может заболеть только съев что-то зараженное.

Как заражается человек?

Можно подхватить токсоплазмоз, убирая кошачий туалет, гладя больную кошку или съев плохо вымытые овощи и полусырое мясо, содержащие цисты токсоплазмы. Ребенок заражается от инфицированной матери через плаценту.

После попадания в тело человека инфекция формирует так называемые псевдоцисты в скелетных мышцах, сердце и мозге. То есть образует оболочку в мягких тканях и скрывается под ней. В эту капсулу не проникают клетки иммунной системы и возбудитель может жить в ней годами. Инфекция активируется, когда иммунитет становится слабым.

Придется отдавать кошку?

Конечно, нет. С большей вероятностью токсоплазмоз будет переносить уличная кошка, поэтому лучше держать животное дома.

Тем, кто в группе риска, следует соблюдать простые правила:

Следить, чтобы кошачий туалет менялся ежедневно. Токсоплазма активна в течение пяти дней после выделения с фекалиями.

По возможности перепоручить замену наполнителя для лотка или хотя бы делать это в перчатках.

Не заводить кошку во время беременности или болезни.

Не трогать бездомных животных.

Кормить питомцев только консервами, избегать сырого или недоваренного мяса.

Надо ли проверяться на токсоплазму?

Только если вы беременны или серьезно больны и подозреваете у себя токсоплазмоз. Инфекция определяется по наличию антител в плазме крови. Антитела IgM говорят о недавнем инфицировании. IgG – о том, что заражение было в прошлом. Опасна только свежая инфекция.

Можно ли предотвратить инфекцию?

Самая лучшая профилактика – мыть руки после общения с кошкой и перед едой. Важно тщательно готовить мясо, особенно свинину и баранину, мыть овощи и пить только чистую свежую воду.

Любовь к кошкам, если она вызвана микроорганизмом, не самый плохой симптом. Но гарантировать, что токсоплазма не приведет к глазной, респираторной или нейроинфекции, невозможно.