Токсоплазмоз на мягких лапах: опасна ли кошка в доме?
13.10.2020, 22:45, Разное
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Что такое токсоплазмоз?
Это заболевание, которое вызывает одноклеточный паразит Toxoplasma gondii. Заразившись, можно проносить в себе инфекцию всю жизнь и не испытывать особых симптомов. Так происходит у большинства инфицированных. Но токсоплазмоз может быть и смертельным, а также во время беременности вызвать серьезные врожденные дефекты у плода.
Как проявляется болезнь?
Если симптомы все-таки появились, они могут быть такими:
- жар;
- увеличенные лимфоузлы, особенно шейные;
- головная боль;
- ломота в теле и мышечные боли;
- больное горло.
Неприятные ощущения продолжаются около месяца и проходят сами по себе.
Если у человека до заражения были проблемы с иммунитетом, то последствия токсоплазма серьезнее:
- Головные боли, судороги, помутнение сознания вплоть до комы. Это результат поражения мозга.
- Кашель и одышка из-за инфицирования легких.
- Проблемы со зрением и боль в глазах, особенно при ярком свете, – еще один вариант инфекции.
Если во время беременности заражается ребенок, болезнь может проявиться спустя месяцы и даже годы. Для врожденного токсоплазмоза характерно:
- двустороннее поражение сетчатки;
- кальцификаты головного мозга;
- отставание в психомоторном развитии;
- скопление лишней жидкости в желудочках мозга.
Так это опасно или нет?
Для большинства нет. Например, в США около 40 миллионов человек могут быть инфицированы токсоплазмой. Но в группе риска остаются планирующие беременность и беременные, а также люди с иммунодефицитами, онкобольные и пациенты с пересаженными органами.
При чем тут коты?
Возбудитель размножается только в кишечнике кошек и выделяется наружу вместе с экскрементами. Так вода, почва и наполнитель кошачьего туалета становятся инфицированными. Через кошачьи фекалии токсоплазма попадает в организм свиней, коров, овец, в птиц и грызунов.
В идеальном мире токсоплазмы у нее три «переезда»: из кошки в окружающую среду, оттуда – в мышь и обратно в кошку. Чтобы не прогадать, инфекция старается осесть в нервных клетках мыши и управляет ее поведением. Зараженные грызуны становятся безумными и неоправданно храбрыми. Инфекция заставляет их делать все, чтобы найти кошку и выйти к ней навстречу.
Человек может заменять мышь в жизненном цикле токсоплазмы. Возможно, из-за этого мы тоже обожаем котиков. Однако, для инфекции этот путь тупиковый: кошка может заболеть только съев что-то зараженное.
Как заражается человек?
Можно подхватить токсоплазмоз, убирая кошачий туалет, гладя больную кошку или съев плохо вымытые овощи и полусырое мясо, содержащие цисты токсоплазмы. Ребенок заражается от инфицированной матери через плаценту.
После попадания в тело человека инфекция формирует так называемые псевдоцисты в скелетных мышцах, сердце и мозге. То есть образует оболочку в мягких тканях и скрывается под ней. В эту капсулу не проникают клетки иммунной системы и возбудитель может жить в ней годами. Инфекция активируется, когда иммунитет становится слабым.
Придется отдавать кошку?
Конечно, нет. С большей вероятностью токсоплазмоз будет переносить уличная кошка, поэтому лучше держать животное дома.
Тем, кто в группе риска, следует соблюдать простые правила:
- Следить, чтобы кошачий туалет менялся ежедневно. Токсоплазма активна в течение пяти дней после выделения с фекалиями.
- По возможности перепоручить замену наполнителя для лотка или хотя бы делать это в перчатках.
- Не заводить кошку во время беременности или болезни.
- Не трогать бездомных животных.
- Кормить питомцев только консервами, избегать сырого или недоваренного мяса.
Надо ли проверяться на токсоплазму?
Только если вы беременны или серьезно больны и подозреваете у себя токсоплазмоз. Инфекция определяется по наличию антител в плазме крови. Антитела IgM говорят о недавнем инфицировании. IgG – о том, что заражение было в прошлом. Опасна только свежая инфекция.
Можно ли предотвратить инфекцию?
Самая лучшая профилактика – мыть руки после общения с кошкой и перед едой. Важно тщательно готовить мясо, особенно свинину и баранину, мыть овощи и пить только чистую свежую воду.
Любовь к кошкам, если она вызвана микроорганизмом, не самый плохой симптом. Но гарантировать, что токсоплазма не приведет к глазной, респираторной или нейроинфекции, невозможно.
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