Мнение: Год крысы, цена торговой войны и самонакопление пенсии

13.10.2020, 22:25, Разное

1. История смеётся над современными британцами. В Средние века крысы были одной из главных причин, способствовавших быстрому распространению чумы. Нынешняя же эпидемия, наоборот, способствует распространению крыс:

https://lenta.ru/news/2020/10/12/pestcontrol/

Крысы стали чаще заползать в дома британцев и фактически «оккупировали» их. По мнению экспертов, ситуация усугубилась в период самоизоляции. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на исследование компании Rentokil, которая занимается борьбой с грызунами.

По данным компании, среднее количество обращений в службу за последние шесть лет выросло на 22 процента. Специалисты отмечают, что за месяцы изоляции из-за пандемии коронавируса 60 процентов крыс перестали бояться людей и не старались убежать при появлении человека. Они забирались к домовладельцам через почтовые ящики и канализацию. В Rentokil говорят, что крысы стали появляться в домах и светлое время суток, несмотря на то, что пик их активности всегда приходится на ночной период. Такое поведение стало следствием закрытия общественных заведений, так как они перестали выбрасывать отходы, которыми обычно питались грызуны.

В сентябре из-за крыс и мусора одна из улиц в английском городе Бирмингем получила статус худшей в стране. В течение пяти лет местные жители скидывали туда отходы. В результате там накопились горы мешков, коробок и сгнившей еды. Горожане рассказали, что из-за мусора на улице появился неприятный запах, а стены некоторых домов покрылись плесенью.

А ведь если почитать наших урбанистов, создаётся впечатление, что в Европе проблем с мусором нет… (ну, кроме какой-нибудь стереотипно ленивой и вечно бастующей Италии). Или это выход из Евросоюза так дурно повлиял на Британию?

2. Человечество погружается в тёмные времена. До Третьей мировой, к счастью, дело пока не дошло. Однако, если верить американским экспертам, цена уже идущей торговой войны будет весьма велика:

https://lenta.ru/news/2020/10/08/loss/

Торговые войны и другие протекционистские меры в исполнении правительств разных стран обошлись мировой экономике в 10 триллионов долларов. Именно на такую сумму к 2025 году уменьшится глобальный ВВП из-за снижения импорта, подсчитали аналитики компании Boston Consulting Group совместно с инвестбанком HSBC (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Многотриллионные потери ожидают мировую экономику в том случае, если правительства разных стран не откажутся от пошлин и других барьеров, мешающих международной торговле и призванных защитить местных производителей на домашнем рынке. Особенно существенными потери будут на фоне продолжающегося кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Для понимания масштабов: мировой ВВП составляет сейчас около 87 триллионов долларов в год (по итогам 2020-го эта цифра может несколько упасть).

3. Опросы россиян на тему финансовой сознательности продолжают радовать. Почти две трети наших граждан либо собираются копить на собственную пенсию, либо уже это делают:

https://tass.ru/ekonomika/9647323

Более 50% россиян планируют копить на пенсию самостоятельно, еще у 12% населения уже есть накопления на старость. Такие данные приводит банк “Открытие” со ссылкой на опрос, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам опроса, еще 28% россиян не планируют копить на старость. Больше всего таких “отказников” на Северном Кавказе – 34%, меньше всего в Дальневосточном федеральном округе – всего 16%. При этом наиболее высокая доля респондентов, уже имеющих накопления на пенсию, в Уральском федеральном округе – 16%, наименее высокая в Северо-Кавказском – 6%.

Лучший способ копить на пенсию, по мнению 28% опрошенных россиян, – открытие вклада или накопительного счета. Наиболее популярна такая точка зрения у жителей Уральского федерального округа (33%), наименее популярна – в Южном федеральном округе (19%). Также 28% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости.