 

Матвиенко предложила ввести в России единый стандарт жизни граждан

13.10.2020, 21:23, Разное

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с идеей ввести в стране единый социальный стандарт жизни граждан. Об этом она рассказала на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы “Единой России”.

Матвиенко отметила, что этот параметр не должен разниться в зависимости от места жительства человека. Это позволит освободить россиян от рисков при переезде в другие населенные пункты. Спикер Совфеда почеркнула, что соответствующая программа должна быть понятной и доступной для всех, передает Vse42.ru.



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