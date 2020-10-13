Мнение: Рефлексия и энергетическое дно

13.10.2020, 21:10, Разное

Как рефлексия влияет на спонтанность, давайте разберемся.

Спонтанность – это самое главное, помните? Это поток жизненной энергии, свободный запас сил, и если он достаточный, человек ощущает бодрость духа и счастье, а так же вдохновение, любовь и интерес к учебе и работе.

Есть три доступных уровня спонтанности как пирамида или шкала.

Нижний уровень – острый дефицит энергии. Ощущается как апатия, она же депрессия, упадок сил и отсутствие мотивации к жизни.

Средний уровень – отсутствие дефицита. Больших ям и дыр в потоке нет, энергии хватает на самое основное, хандры нет, есть умеренный интерес к ресурсам и удовлетворение от жизни. Но все это на троечку, хотя тем, для кого это максимум, кажется, что это максимум для всех. И что всем для наслаждения нужны особые условия: алкоголь, новая страстная любовь, выигрыш в какую-то лотерею, отпуск на море, что-то незаурядное в общем.

Высокий уровень – хороший поток спонтанности. Человек проживает жизнь на полную катушку. Энергии у него много, удовольствия от жизни много, идей много, чувств много, мир кажется ему захватывающе интересным и много сил, чтобы постигать этот мир и реализовывать растущие потребности.

Когда человек пишет что-нибудь философское о жизни, всегда надо учитывать, на каком уровне энергии он находится.

Большинство людей никогда не бывали на высоком уровне, тусуются между нижним и средним, но рассуждают так, будто все познали и все повидали. Им кажется, что когда кто-то счастлив, это всегда иллюзии или хвастовство, а если кто-то успешен, то это мошенничество или везенье, которое по сути тоже мошенничество. Это типичное восприятие мира человеком, уровень энергии которого колеблется между плинтусом и табуреткой.

Только с уровня окна начинается жизнь в настоящем смысле этого слова. И рассуждать о жизни, хоть философски, хоть как, может только человек, которому знакомы не только нижние уровни энергии. Иначе он рассуждает о том, чего никогда не видел.

Выше третьего уровня есть еще уровни, но мы о них пока не можем говорить.

Наша задача не попадать на нижний уровень никогда и не задерживаться на втором, двигаться к третьему, а попав на третий, удержаться там.

Хорошая рефлексия имеет для этого основное значение.

Рефлексия – это связь сознания и спонтанности, осознание своих чувств, благодаря чему возможно влияние на спонтанность, ее развитие.

Рефлексия – это то, как вы понимаете свои ощущения, свои эмоциональные реакции, свои стремления.

Если вы честны с собой, вы можете отрефлексировать такие эмоции, которые не понравятся вашей короне и испачкают ваше белое пальто.

Если у вас есть образ желаемого себя, идеального себя, но вы не хотите над этим работать, вы можете считать, что вы и так уже такой, идеальный: сильный, смелый, независимый и добрый человек. Светоч и эталон.

Вот единственная причина плохой рефлексии, другой причины нет.

Эта причина – корона: стремление считать себя грандиозным, совершенным, идеальным.

Не быть таким, не стремиться к этому, а именно считать себя таким и “иметь высокую самооценку”.

Это позволяет испытывать иллюзию самоудовлетворенности и превосходства над другими.

Именно из-за этого люди ломают себе рефлексию.

Они не хотят осознавать свои реальные эмоции, потому что это осознание не уживается с большой короной.

Вы испытываете страх, зависть, обиду, нужду, ревность, злость и прочие негативные эмоции, но не желаете в этом себе признаваться.

Вместо того, чтобы отрефлексировать свои эмоции и сделать вывод о своих слабых местах, чтобы работать над ними, вы выбираете отрицание. Вы отрицаете, что у вас есть слабости, пороки, страхи, нужда, не хотите это замечать и рефлексировать.

И вы тратите уйму энергии на то, чтобы не чувствовать реальные эмоции, а чувствовать, точнее имитировать и воображать, только фальшивые. Вы хотите считать себя хорошими и считать себя сильными, поэтому просто отрезаете канал, который доносит до вас все, что не вписывается в эту картину.

У короны есть и другая лазейка. Рефлексировать все эмоции, но переобувать их на выходе, превращая слабости в силу. В иллюзиях.

В первом случае человек с ног до головы обмотан ЗВ.

Он весь такой независимый, сильный, но хандра у него временами такая сильная, что он смотрит на мир и на себя с отвращением. Спонтанность его задушена, рефлексия отрублена, и он то и дело ошивается на нижних уровнях энергии.

О таких написаны песни и стихи о неких сильных женщинах, которые рыдают по ночам в подушку, или сильных мужчинах, которые загибаются от тоски. Это “сила” основана на вранье себе и на постоянном удушении живой рефлексии.

Этот панцирный тип. Чтобы начать дышать и жить, такому типу надо вскрывать панцирь и освобождать рефлексию.

Панцирь вскрывается примерно так, как вскрывается орех. Главное ухватиться за корону и потянуть две ее части в разные стороны.

Большинство людей в панцирях переживают нечто подобное стихийно. Это когда эмоции их разрывают на две части, когда их корону нечто так зацепило, что и согласиться не могут, и отказаться не могут, примерно как автор последнего письма, хотя у нее еще не самый прочный панцирь. Панцири бывают куда прочней. И если панцирь прочен, взломать его очень сложно. А если хрупок, что достаточно зацепиться короной и слышен хруст.

Во втором случае человек “принимает себя” и “любит себя во всех проявлениях”. Он выглядит так, будто его рефлексия свободна, но она полностью искажена, не придушена как в первом случае, но вывернута наизнанку.

Вы встречали много таких людей. Они требуют отменить любые шкалы оценок и своды правил, поскольку хотят считать все свои проявления идеальными. Если первые отрицают свои слабости, вторые считают свои слабости силой. По большому счету это то же самое, отличие их такое же как Штурман отличается от Попрошайки. С виду противоположное, но чуть одна и один вектор быстро переходит в другой, натыкаясь на препятствие.

В отличие от зажатого панцирного типа этот тип (беспринципный) выглядит хаотичным и бестолково раскрепощенным. Несмотря на различия, спонтанности в нем тоже очень мало, и он тоже живет на нижних уровнях энергии, изредка добираясь до среднего.

Хорошая спонтанность всегда базируется на хорошей связи между Королевой и Королем – между эмоциями и рассудком. Панцирный тип прячет эмоции в панцирь, помещает Королеву в тюрьму, чтобы чувствовать себя гордым и важным. А беспринципный тип отрубает Короля: отрицает любые правила, нормы, принципы, провозглашает анархию. И тот и другой остаются без связи своего Я и спонтанности.

Беспринципный тип как и панцирный исправляется с помощью слома замка, который запирает одну часть от другой. Этот замок – корона, именно она не дает спонтанности и сознанию соединиться, а человеку не дает получить уравновешенный, стабильный, мощный поток энергии.

Панцирному типу корона говорит, что у него не может быть никаких слабостей, потому что не может быть и все.

Беспринципному типу корона говорит, что у него не может быть никаких слабостей, его слабости это сила.

Чтобы снять панцирь и не уйти в другую крайность, надо признать свое несовершенство и отказаться от притязаний на грандиозность.

Нужно стать скромным. Согласиться, что у вас есть слабости и над ними нужно работать, и все.

После этого согласия, если оно будет искренним, а не фальшивым, начнет восстанавливаться связь между эмоциями и их осознанием, то есть будет появляться нормальная рефлексия.

Постоянные падения на энергетическое дно прекратятся, регулярные качели тоже.

Приведите примеры, друзья, выраженных представителей двух типов: панцирного и беспринципного, из писем в рубрику.

Только короткие цитаты, в которых сущность типа отражалась бы лучше всего.