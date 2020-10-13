Мнение: Кто умирает от ковида

13.10.2020, 21:00, Разное

Справедливости ради – надо бы дополнить пост о гибели в ковидной реанимации жены моего ФБ-френда, раз уж он вызвал такой большой резонанс. Его жена была сравнительно молода – 45 лет, однако фотографии с годовщин их свадеб, которые есть в его блоге, показывают, что жена, несомненно, была в группе риска не только по ковиду, но вообще по массе других инфекций.

Достаточно сравнить фото с их свадьбы (25 лет назад) – и фотографию их “фарфоровой” свадьбы (5 лет назад).. Я видел и еще более “современную” фотографию – там, увы, ситуация у женщины как минимум не улучшилась. Полнота явно болезненная.

Но, конечно, есть и другое: сам-то Федор на всех фото – в великолепной форме и выглядит значительно моложе своего возраста. Тем не менее, как мы знаем, он предыдущие 10 дней провалялся с несбиваемой температурой 39-40, а сегодня его с сыном (!) увезли в реанимацию. То есть даже самая лучшая спортивная форма ничего, скажем мягко, не гарантирует (привет всем горячим поклонникам ЗОЖ).