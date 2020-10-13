Мнение: “Теория голода”

13.10.2020, 20:55, Разное

Историк Григорий Циденков о том как голодали в России от XI века до голода 1921-1922 года.

Содержание:

00:00 – Точка отсчёта

03:23 – Что происходит во время голода?

06:23 – История голодов в России

07:36 – Голод в Поволжье 1921-1922. Точка отсчёта

09:42 – Три стадии голодания

13:02 – Голод в России, XI век

16:21 – Голод в России, XIII век

18:23 – голод в России, XIV век.

19:11 – Голод в России, XV век

19:21 – Голод в России, XVI век

21:03 – Голод в Средневековой Европе

21:56 – Почему рыба не спасала от голода

26:54 – XVII век. Первая программа борьбы с голодом

32:16 – Как царь Алексей Михайлович с "кулаками" боролся

37:49 – Голод в России, XVIII век

42:18 – Голод в России, XIX век

54:36 – Самара. Афера Петра Алабина

59:28 – Последний голод в Российской империи

В дополнение к этому историческому экскурсу.

Много интересных исторических материалов на тему голода 1921-1922 и не только, можно найти вот в этом ЖЖ – https://d-clarence.livejournal.com/ (давно на него подписан, рекомендую)

Огромный массив рассекреченных документов по голоду 1932-1933 года выложен на "Исторических материалах" – http://istmat.info/taxonomy/term/327