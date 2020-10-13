В России заняты 90% койко-мест для больных COVID-19

13.10.2020, 20:45, Новости дня

Койки для больных коронавирусом загружены в России на 90%. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на пресс-конференции, отмечает “Интерфакс”.

По его словам, из них 20% пациентов на койках находятся в состоянии легкой степени болезни.

За прошлые сутки в России установлены рекорды по числу новых случаев коронавирусной инфекции и количеству смертей пациентов с COVID-19. Всего за 24 часа в России зарегистрированы 13 868 новых случаев, а скончалось за сутки 244 больных.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заболевания – 1,3 млн, из них 22,8 тыс. умерли. Всего в мире заболели 37,9 млн человек, а умерли – 1,08 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.